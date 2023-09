Golmayo aprueba modificación crediticia

Viernes, 29 Septiembre 2023 08:08

El Ayuntamiento de Golmayo ha aprobado por unanimidad en su último pleno la Cuenta General del año 2022 con un remanente de tesorería total de 984.448,42 euros. Además se ha aprobado una modificación de crédito para destinarla a diferentes partidas.

También se ha aprobado una modificación de crédito por valor de 461.028,23 euros, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito con cargo a bajas por anulación de créditos, compromisos firmes de aportación, ingresos efectivamente recaudados y remanente líquido de tesorería para gastos generales.

Las principales partidas a las que va a ir destinado son a la recogida de basuras, a sufragar gastos de las fiestas populares, también en suministro agua, suministro de gas al CEIP Gerardo Diego, gastos de personal y pagos de Seguridad Social, entre otras.

El PSOE se ha abstenido al no haberse facilitado, según han señalado en un comunicado, la ejecución del presupuesto que se había solicitado en la comisión de septiembre.

El alcalde Benito Serrano ha manifestado su asombro por las continuas manifestaciones realizadas por la portavoz del PSOE, durante el desarrollo del pleno, en las que constantemente ha hecho gala, según ha lamenado, de un alto grado de desconocimiento de los temas tratados.

Por ejemplo, ha causado asombro a los presentes las preguntas realizadas en el punto de la modificación de crédito, algo inaudito para alguien que ha sido concejal de Hacienda de este Ayuntamiento.

Por otro lado, Serrano ha denunciado la manipulación constante que en sus actuaciones lleva la portavoz socialista, acusando de no haber recibido los informes técnicos para el pleno, cuando los informes se entregaron para la comisión del pasado 21 de septiembre y estaban en el expediente, además, solicitado alguno de nuevo a los técnicos dejó sin recoger una copia que le tenían preparada.

El pleno ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos para actualizar los precios, al igual que a las tasas del cementerio y a las tasas que rigen la utilización de locales del centro cívico de Camaretas y de los centros sociales propiedad del ayuntamiento.

También se ha aprobado con ocho votos favorables de los concejales del Partido Popular y una abstención del Partido Socialista, la ordenanza fiscal de la tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, que también se ha actualizado para solucionar los problemas que generan algunas empresas carentes de espacio en el polígono industrial.

Sin manipulaciones

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, ha solicitado en el pleno a la portavoz socialista, única representante presente de su grupo en el pleno, que no manipulase los datos sobre la aprobación de la ordenanza fiscal para la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, ordenanza que trata de solucionar los problemas detectados durante su aplicación y que no beneficia ni perjudica a nadie en particular, solo trata de corregir sus dificultades en su aplicación efectiva.

La portavoz socialista ha mostrado su oposición a la subida de un 20 por ciento a los vecinos de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público mientras que para las empresas constructoras se baja en este concepto un 50 por ciento sin que el equipo de gobierno, a su juicio, haya dado una justificación convincente.

Con esta medida, para los concejales socialistas, se está beneficiando a un sector mientras que se está perjudicando a los vecinos del municipio y al resto de afectados, siendo “un agravio comparativo”.

El pleno también ha dado el visto bueno por unanimidad a la aprobación definitiva de la modificación puntual número 53, cuyo ámbito de aplicación son los suelos calificados como suelo rustico,

Las solicitudes de implantación de nuevas edificaciones y usos en el medio rural, ha ido creciendo paulatinamente, por lo que se cree conveniente, la redacción de una nueva modificación que trate de acotar, definir y concretar, la forma de implantación de las nuevas necesidades que han ido apareciendo, dadas las limitaciones de la actual normativa.

Esta modificación pretende ordenar y facilitar la construcción de naves con un destino agrícola y a su industria, permitiendo la construcción de naves en parcelas de menores dimensiones en algunos casos, que los necesarios hasta ahora, acercándolas también, según casos, a los cascos urbanos.

También se regula la instalación de naves ganaderas en función de la distancia a los cascos, y la superficie de la parcela. Además, se incluye una prohibición de instalación de granjas porcinas en determinados polígonos.