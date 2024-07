Garray rinde tributo en sus fiestas a la música de Bon Jovi

Martes, 16 Julio 2024 08:16

Las fiestas de verano en Garray, del 25 al 28 de julio, rendirán tributo a la música de Bon Jovi.

Band Jovi, banda musical de Bilbao, hará parada en la noche del 27 de julio en Garray, en su gira de 2024-25, para demostrar que es la mejor banda tributo de España a Bon Jovi, según medios como Rock FM, Rne, 40 Principales o Cadena 100.

En esta nueva gira celebrarán el décimo aniversario de la banda.

Los fans de la banda de New Jersey podrán encontrarse en Garray con unos magníficos Jon Bon Jovi y Richie Sambora en Band Jovi, interpretando himnos tan coreados como son It’s my life o Living on a prayer así como canciones que cualquier fan de base quisiera escuchar en sus conciertos, tales como Raise your hands o Wild is the wind.