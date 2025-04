Estreno en Cines Lara de los dos primeros episodios de "La última cena"

Martes, 01 Abril 2025 16:07

Cines Lara llega a esta semana con muchas novedades. Entre ellas, el estreno de los dos primeros episodios de "La última cena".

UNA PELÍCULA DE MINECRAFT

Llega a los cines la primera adaptación en pantalla grande de Minecraft, el videojuego más vendido de todos los tiempos.

Dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jack Black, Jason Momoa, Danielle Brooks, Emma Myers, Sebastian y Eugene Hansen.

Bienvenidos al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados -Garrett "El Basurero" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) y Dawn (Brooks)- se encuentran luchando con problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior: un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa, tendrán que dominar este mundo (y protegerlo de cosas malvadas como Piglins y Zombies, también) mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano, Steve (Black). Juntos, su aventura desafiará a los cinco a ser audaces y a volver a conectar con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea único y creativo... las mismas habilidades que necesitan para prosperar en el mundo real.

Una película de Minecraft | Tráiler Oficial

SORDA

Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y lleva a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. Largometraje basado en el corto de 2021 del mismo nombre.

Dirigida por Eva Libertad García e interpretada por Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta y Joaquín Notario.

Flamante ganadora en el pasado Festival de Málaga: de la biznaga de oro a la Mejor película, además de los premios a mejor actriz, actor y Premio del Público.

Hacia 20 años, desde la película “Tapas”, que una película no ganaba la Biznaga de Oro y el Premio del Público en la misma edición.

SORDA - Tráiler oficial

GUILLERMO TELL

En 1307, las fuerzas austriacas oprimen al pueblo suizo. Guillermo Tell juró no volver a usar la violencia tras su paso por las Cruzadas, pero se ve obligado a unirse a la rebelión para detener el derramamiento de sangre. Como castigo, el gobernador Gessler obliga a Tell a disparar una manzana sobre la cabeza de su hijo Walter, de lo que saldrá ileso por sus habilidades con la ballesta. Gessler hace cautivos a Tell y a la princesa Bertha de Habsburgo, que rápidamente escapan. Tell regresa para liderar una rebelión contra los invasores austriacos, buscando venganza tras el saqueo de su ciudad.

Llega a los cines una de las grandes leyendas medievales, dándole una nueva vida al clásico. Guillermo Tell está dirigida por Nick Hamm. Protagoniza la película Claes Bang, acompañado por un reparto estelar formado por Connor Swindells, Ellie Bamber, Golshifeh Farahani , Jonah Hauer-King o Rafe Spall, con la participación especial de Jonathan Pryce y Ben Kingsley.

Guillermo Tell - Primer Tráiler

Y además, tenemos un evento especial. Experimenta el estreno de los dos primeros episodios de

THE CHOSEN. LA ÚLTIMA CENA

¡La temporada 5 está aquí!

La mesa está servida. El pueblo de Israel recibe a Jesús como rey mientras sus discípulos esperan su coronación. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a Roma, él da un giro inesperado a la celebración religiosa judía. En vez de seguir el rumbo anticipado, cambia el significado de la festividad, desafiando el sistema establecido. Al percatarse de la amenaza que esto supone para su poder, los líderes religiosos y políticos del país no dudarán en hacer lo que sea necesario para asegurarse de que esta cena de Pascua sea la última de Jesús. El creciente peligro de que sus enseñanzas alteren el equilibrio de poder llevará a estos líderes a tramar su muerte, convencidos de que deben eliminar esta amenaza antes de que crezca aún más.

Acontracorriente Films estrena el próximo jueves día 10 de abril THE CHOSEN: LA ÚLTIMA CENA. Después del éxito del estreno en salas de la cuarta temporada, que logró convertirse en la primera serie estadounidense en ser nº 1 de la taquilla española, llega ahora a los cines los dos primeros episodios de la quinta temporada, relatando la semana más trascendental y conocida de la historia.

Y por cierto, el nuevo cartel de THE CHOSEN: LA ÚLTIMA CENA ha sido creado a partir de los retratos hechos por la famosa fotógrafa Annie Leibovitz.

THE CHOSEN: LA ÚLTIMA CENA - Tráiler Oficial (ES)

PROGRAMACIÓN DEL 4 AL 10 DE ABRIL (2025) CINES LARA HORARIO SALA 1 BLANCANIEVES 18,00 20,15 22,35 7 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SALA 2 UNA PELÍCULA DE MINECRAFT 18,00 20,30 22,35 pendiente de calificación ESTRENO NACIONAL SALA 3 GUILLERMO TELL 17,45 20,10 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 POR TODO LO ALTO 18,00 12 años A WORKING MAN 20,15 22,35 16 años SALA 5 SORDA 18,00 20,30 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ESTRENO NACIONAL SALA 6 WOLFGANG 17,45 7 años TIERRA DE NADIE 20,30 22,35 16 años JUEVES DÍA 10 SALA 3 THE CHOSEN. LA ÚLTIMA CENA 17,45 20,15 ESTRENO NACIONAL GUILLERMO TELL 22,35 16 años 19,48 22,18 00,50