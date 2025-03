El PSOE y el PP vuelven a enfrentarse con solicitudes de documentación

Jueves, 27 Marzo 2025 15:59

El Grupo Municipal Socialista de Golmayo ha asegurado que ha vuelto a registrar este jueves hasta siete solicitudes que todavía no han sido contestadas por el Ayuntamiento, para poder ejercer su labor de control en la oposición. El equipo de gobierno del PP les ha acusado de alimentar un ataque gratuito para ocultar su propia ineficacia.

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Golmayo ha asegurado que un comunicado que no quiere entrar en polémicas con el grupo socialista y le ha agradecido que por fin se pongan a trabajar y haya unificado sus solicitudes de información con el registro realizado en el día de hoy.

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, ha reiterado que las declaraciones de la portavoz socialista no son más que una maniobra política para intentar desacreditar la gestión del equipo de gobierno de Golmayo, que se ha caracterizado siempre por la transparencia, el cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés de los vecinos.

“Frente a la falta de propuestas y de soluciones para los problemas reales de Soria, el PSOE recurre a la desinformación y al ataque gratuito para ocultar su propia ineficacia”, ha señalado.

Serrano ha lamentado que los concejales del Partido Socialista de Golmayo estén al servicio del Ayuntamiento de Soria, prestándose a embarrar el campo con tal de ayudar a ocultar los graves errores de gestión del PSOE en Soria, que recientemente se han puesto en entredicho, como la pérdida de ingresos.

Sin información

Como se recordara, el PSOE de Golmayo denunció el pasado 19 de marzo, en rueda de prensa, la falta de información a la que estaba siendo sometido.

En este sentido, ha señalado que en declaraciones posteriores, el alcalde aseguró haber entregado la documentación de las solicitudes realizadas, “pero a día de hoy, los socialistas no la han recibido”.

“Para que no quede duda, y para no dar ninguna excusa más a Benito Serrano, este grupo ha decidido volver a presentar todas las solicitudes no contestadas y volver a denunciar las zancadillas que el alcalde está poniendo al PSOE para obtener la información”, han asegurado los socialistas.

En la documentación que se ha solicitado figura una copia de la adjudicación de concesión del autobús que une Camaretas con Soria. La primera petición fue el 23 de octubre de 2024 y cinco meses y medio después, “seguimos como estábamos, sin tener esa información”.

El Grupo Municipal Socialista ha considerado precisa esta información para poder hacer una propuesta seria y con conocimiento y así formular una mejora del servicio que los vecinos demandan.

Otras de las peticiones que se ha vuelto a reclamar es el expediente completo del velador que se construyó en Camaretas situado cerca del colegio y del centro cívico, en un parque con afluencia infantil.

“Este grupo está de acuerdo con la construcción del mismo pero el procedimiento del expediente no nos parece el correcto y puede ser que, al no realizarlo de forma adecuada, tenga consecuencias perjudiciales para el ayuntamiento y por consiguiente para los vecinos” han apuntado desde el PSOE de Golmayo.

Con respecto la tasa por ocupación de vía pública de dos empresas, cabe recordar que durante el pleno 27 de septiembre de 2023 el alcalde de Golmayo, aseguró que “si les cobramos la tasa, nos tenemos que quedar con la empresa”.

Fue en el punto nº 6 del orden del día de la aprobación de la ordenanza fiscal tasa utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, se hablaba de dos empresas del polígono que ocuparon aparcamientos de la vía pública.

El Grupo Socialista pidió esta información para conocer en profundidad el tema y hasta el día de hoy, no ha obtenido respuesta.

Los socialistas han asegurado que “Es nuestro deber explorar todas las vías previstas para ese fin, y lo pusimos en manos del Procurador del Común y éste en el Comisionado de Transparencia. Tras tres requerimientos al Ayuntamiento de Golmayo por parte de este organismo, el último de fecha 31 de enero de 2025, se insta de nuevo al ayuntamiento a entregar la información ya que la resolución es ejecutiva y firme, por lo que su contenido en vinculante”.

El Ayuntamiento de Golmayo facilitará por segunda vez toda la información que el PSOE ha solicitado, como sobre el velador, que ya fue entregado con total transparencia, según ha resaltado el grupo municipal popular.

La documentación referente al velador fue entregada a la concejala, Pilar Hernández, en presencia de los técnicos municipales, garantizando que el proceso se realizó con total claridad y conforme a la normativa vigente.

“Las insinuaciones del PSOE al respecto carecen de fundamento y solo buscan sembrar dudas sin pruebas”, han censurado.

El Ayuntamiento repetirá los documentos para volver a entregar toda la información solicitada que ya fue remitida a los organismos correspondientes, como la documentación sobre el Comisionado de Transparencia que ya fue enviada a dicho organismo, como corresponde según la normativa.

Serrano ha señalado que ya se han dado las explicaciones oportunas del servicio de autobús, y “más les valdría a los concejales socialistas de Golmayo, presionar al equipo de gobierno de Carlos Martínez, que se niega una y otra vez a dotar de un servicio de transporte a los pueblos del alfoz, un transporte metropolitano del que la Junta de Castilla y León se haría cargo de los principales costes”.

“El que quiera autobús, que lo pague” fue la respuesta de Carlos Martínez a las demandas de los vecinos del alfoz de Soria, a los que siempre ha dado la espalada, ahora con la connivencia de los concejales socialistas de Golmayo.

Desde el PP de Golmayo han rechazado este falso enfrentamiento y estas acusaciones infundadas y han exigido al PSOE que deje de utilizar a Golmayo como cortina de humo para tapar su falta de compromiso con los ciudadanos de Soria, de su alfoz y de toda la provincia.