Cuatro nuevos estrenos en Cines Lara

Martes, 01 Noviembre 2022 07:18

Cines Lara sigue con sus estrenos en cartelera. Y está semana trae cuatro, entr ellas "No Mires a los ojos", comedia dirigida por Félix Viscarret, adaptación de la novela de Juan José Millás.

NO MIRES A LOS OJOS

Comedia dirigida por Félix Viscarret. Adaptación de la novela de Juan José Millás protagonizada por Paco León, Leonor Watling, Àlex Brendemühl, y María Romanillos.

Tras pasar 20 años trabajando en una misma empresa, Damián acaba de perder su empleo. Perdido y devastado, el protagonista quiere desaparecer cueste lo que cueste. Tal es su desesperación que acabará en un camión de mudanzas dentro de un armario. El mobiliario que alberga el vehículo va a parar a casa de Lucía y Fede, una pareja que vive con su hija adolescente, María. En vez de salir y huir de la casa, esa misma noche Damián decide permanecer dentro del armario y pasar desapercibido. Desde ese momento se convertirá en un inquilino más de la casa, pero encubierto. Les ayudará desde la sombra a hacer que su a día a día sea mucho mejor.



NO MIRES A LOS OJOS - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD - YouTube

ÁMSTERDAM

Película dirigida por David O. Russell.

En la década de los años 30, tres amigos muy cercanos (Christian Bale, John David Washington y Margot Robbie) tienen un pacto para protegerse siempre, cueste lo que cueste. Sin embargo, los dos soldados y la enfermera se ven involucrados en un caso de asesinato del que son los tres principales sospechosos. Este hecho no pondrá en peligro su amistad, todos juntos intentarán demostrar que ellos no son los culpables. Pero no lo harán solos, los acompañarán varios aliados durante su misión. Y mientras están en la vorágine de salvarse de la cárcel, descubrirán uno de los mayores secretos de la historia de Estados Unidos.

Ámsterdam | Teaser Tráiler Oficial en español | HD - YouTube

VASIL

Película interpretada por Karra Elejalde, flamante ganador del Premio a mejor actor en la Seminci de Valladolid por este papel.

Vasil es inteligente, carismático y un número uno jugando al bridge y al ajedrez, pero duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria. Alfredo, un arquitecto jubilado, lo acoge en su casa durante un tiempo ante la mirada atónita de su hija Luisa. Los dos hombres no tienen nada en común, excepto su pasión por el ajedrez. A pesar de sus diferencias, poco a poco Vasil conseguirá romper las barreras construidas por Alfredo. Y es que Vasil tiene un don: transformar para siempre a aquellas personas con las que se relaciona.

Dirigida por Avelina Prat cuenta en el reparto, además de Karra Elejalde, con Ivan Barnev, Alexandra Jiménez, Sue Flack, y Susi Sánchez.

VASIL. Tráiler oficial. 4 de noviembre en cines. - YouTube

13 EXORCISMOS

Tras una sesión de espiritismo realizada la víspera de Todos Los Santos, Laura Villegas comienza a comportarse de manera extraña. Alarmados por el siniestro comportamiento de su hija y convencidos de que el demonio la ha poseído, sus padres acuden al Padre Olmedo, uno de los 15 exorcistas autorizados por el Vaticano para intervenir en casos de posesiones demoníacas. A partir de ahí una serie de fenómenos extraños comenzarán a envolver a los protagonistas de la historia.

La película está inspirada en diferentes casos de exorcismos documentados recientemente en España y cuenta con el mismo equipo creativo de Malasaña 32, con María Romanillos, Ruth Díaz, Urko Olazabal y José Sacristán en el reparto.

13 exorcismos - Trailer final - YouTube

PROGRAMACIÓN DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE 2022 CINES LARA HORARIO SALA 1 EL CUARTO PASAJERO 18,00 20,15 22,35 12 años SALA 2 ÁMSTERDAM 17,45 20,15 22,40 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 NO MIRES A LOS OJOS 18,00 20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 4 HOPPER, EL POLLOLIEBRE 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS 20,35 16 años SALA 5 BLACK ADAM 17,45 20,15 12 años SMILE 22,35 16 años SALA 6 LILO, MI AMIGO EL COCODRILO 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA MIRA CÓMO CORREN 20,15 12 años BROS, MÁS QUE AMIGOS 22,35 12 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO SALA 7 13 EXORCISMOS 18,00 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL SALA 8 VASIL 18,00 20,30 22,35 TODOS LOS PÚBLICOS ESTRENO NACIONAL