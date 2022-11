Cuatro estrenos en Cines Lara

Martes, 22 Noviembre 2022 08:03

Cines Lara, que la semana pasada dejaba "descansar" a la cartelera con un solo estreno, programa en esta nsemana varias propuestas diferentes e interesantes.Ni más ni menos que cuatro películas que traen acción, drama, aventuras, animación, terror y un poquito de comedia.

LA MUJER REY

Nos encontramos en el Reino de Dahomey, la actual Benin, a finales del siglo XVIII. Nanisca (Viola Davis), la general más destacada de las Amazonas, debe enfrentarse a la invasión francesa y a las tribus de alrededor que tratan de acabar con su honor y esclavizar a su gente. Esta mandataria encabezará a su ejército, en el que se encuentra su hija Nawi (Thuso Mbedu), en una lucha para evitar que todo lo que aman sea destruido para siempre

Gina Prince-Bythewood dirige un excepcional reparto encabezado por Viola Davis ('Criadas y señoras', 'Fences'), que está acompañada entre otros por John Boyega ('Star Wars: El despertar de la fuerza') y Hero Fiennes Tiffin ('After').

LA MUJER REY. Tráiler Oficial en español HD. Exclusivamente en cines 25 de noviembre. - YouTube

MUNDO EXTRAÑO

De la mano de Walt Disney Animation Studios llega esta película de acción que nos cuenta la historia de los Clades.

Los Clades son una familia de célebres exploradores que llegan a un nuevo y extraño mundo que nunca ha sido descubierto. Allí tendrán que enfrentarse a numerosos peligros y descubrirán nuevas criaturas jamás documentadas. Sin embargo, la misión se pone en riesgo y amenaza fracasar debido a las abundantes peleas entre los componentes de la familia.

Mundo Extraño | Tráiler Oficial en español | HD - YouTube

HASTA LOS HUESOS (BONES AND ALL)

Lo nuevo de Luca Guadagnino (Suspiria, Call Me By Your Name), basada en la novela del mismo nombre de Camille DeAngelis, está protagonizada por Taylor Russell y Timothée Chalamet como dos amantes caníbales que se embarcan en un viaje a través del país.

Maren, una joven abandonada por su madre que está aprendiendo a sobrevivir en los márgenes de la sociedad, y Lee, un vagabundo intenso y sin rumbo, se enamoran e inician un viaje por las carreteras secundarias de los Estados Unidos de la era Reagan. Su particular odisea les descubre el lado más oscuro del sueño americano, y también les enfrenta con sus respectivos y oscuros pasados.

Hasta Los Huesos Bones And All Trailer Oficial Español (2022) - YouTube

HISTORIAS PARA NO CONTAR

Película dirigida por Cesc Gay (Truman y Sentimental), protagonizada por Anna Castillo, Álex Brendemühl, José Coronado, Antonio de la Torre, Maribel Verdú, Quim Gutiérrez, entre otros, es una entretenida comedia, no exenta de elementos para hacernos reflexionar sobre la torpeza a la hora de gestionar nuestras emociones.

Situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos olvidar. Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas, cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones.

Y lo mejor, el fabuloso elenco de lujo, lo más granado del cine español.

HISTORIAS PARA NO CONTAR. Tráiler Oficial. 25 de noviembre en cines. - YouTube

PROGRAMACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 CINES LARA HORARIO SALA 1 AS BESTAS 17,45 20,15 22,40 12 años SALA 2 HISTORIAS PARA NO CONTAR 18,00 20,30 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL SALA 3 LA MUJER REY 17,45 20,15 22,40 16 años y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ESTRENO NACIONAL SALA 4 MUNDO EXTRAÑO 18,00 20,15 22,35 ESTRENO NACIONAL SALA 5 BLACK PANTHER. WAKANDA FOREVER 17,45 20,45 12 años SALA 6 HASTA LOS HUESOS (BONES AND ALL) 17,45 20,15 22,35 16 años ESTRENO NACIONAL SALA 7 REYES CONTRA SANTA 18,00 7 años LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS 20,30 16 años SALA 8 HOPPER, EL POLLOLIEBRE 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA EL CUARTO PASAJERO 20,15 22,35 12 años