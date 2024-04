Concierto de Pablo Carbonell en Golmayo

Domingo, 21 Abril 2024 08:25

Pablo Carbonell, integrantes del popular grupo "Los Toreros Muertos", ofrecerá un concierto el próximo 24 de mayo en Golmayo.

El concierto está organizado por el Cielo Gira y tendrá como escenario la sala multiusos de Golmayo, a partir de las 21:00 horas.

Las entradas se han fijado en 18 euros.

Pablo Carbonell formó en 1984 la banda Toreros Muertos, cuya primera época duró hasta 1992.

Recientemente la banda se ha vuelto a reunir y ha continuado tocando y girando.

Carbonell ha colaborado numerosas veces con su gran amigo El Gran Wyoming en programas como La noche se mueve, El peor programa de la semana o el popular Caiga quien caiga, donde hizo de reportero.

Ha compaginado todo este trabajo con apariciones en numerosas películas de cine.

El cantante, dibujante y cineasta gaditano Pablo Carbonell, el bajista gallego Many Moure y el teclista argentino Guillermo Piccolini formaron este grupo en 1984, en plena movida madrileña.

Los Toreros Muertos ha cultivado en este tiempo un tipo de canción cuyas señas de identidad son una particular e irreverente originalidad y un transgresor sentido del humor.

Entre sus canciones más recordadas figuran la que les da nombre, Manolito, Mi agüita amarilla, Yo no me llamo Javier, Soy un animal, Pilar, On the desk y Falangista.