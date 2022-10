Centro comercial Camaretas, abierto el 12 de octubre

Martes, 11 Octubre 2022 13:46

Este miércoles, 12 de octubre, todas las tiendas y establecimientos de Centro Comercial Camaretas, estarán abiertos de 11:00 a 21:00 horas.

Alcampo estará abierto desde las 9:30 horas hasta las 21:30 horas.

Todo ello permitirá a los sorianos realizar sus compras y preparar su armario y hogar para este otoño: moda, decoración, tecnología…

Además, pueden aprovechar el festivo para disfrutar con amigos y familia en Cines Lara y los restaurantes del centro comercial.

Cines Lara ha cambiado su día de cierre, por descanso del personal, al jueves 13 de octubre.

Y para los más pequeños de la casa, Camaretas ha preparado este miércoles, un espectáculo infantil, “Cuentos con Chio” y “Malabarísticamente hablando”. En planta 0 del centro comercial, desde las 18 horas.

Aquellos usuarios que quieran dejar el coche en casa, podrán utilizar el servicio de bus gratuito que Camaretas pone a su disposición, que operará desde las 10:30 a las 21:30h.

Con las recientes aperturas, tanto de establecimientos de ocio y restauración como de moda, hogar y decoración, Camaretas quiere ofrecer a los sorianos una amplia oferta comercial y de ocio para toda la familia. Consiguiendo, además, una ocupación del 88% del centro comercial con las últimas inauguraciones de locales como: The last Burger, Sicher Street, La Toscana, Pepco, Jysk, Maxcolchón, New Blanco, OVS Kids…

A estas aperturas se sumará, a final de año, la nueva bolera, con una superficie de 1.200 m2, en planta 0.