San Leonardo pide ayuda para rehabilitar su castillo

Lunes, 22 Mayo 2023 08:22

El Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe ha solicitado una ayuda de los fondos europeos para rehabilitar su castillo renacentista.

El expediente elaborado por el Estudio de Fernando Cobos Arquitectura y el propio Ayuntamiento, se ha presentado a la subvención convocada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico con uso Turístico, recogido en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Belinda Peñalba, alcaldesa de la localidad, señala que el recién actualizado Plan Director del Castillo de 2022, ha sido utilizado como documento base para la elaboración del expediente, “de él se han extraído las actuaciones más importantes que se pueden llevar a cabo y para su ejecución se ha solicitado, al Ministerio una subvención al 100 por ciento por valor de 1.496.000 euros a ejecutar durante los años 2023 a 2026, en el caso de que dicha subvención nos sea concedida”.

Para seguir avanzando en la restauración y rehabilitación del Castillo de San Leonardo se han contemplado diez actuaciones entre las que figuran además del acondicionamiento inicial el desescombro del interior del castillo y la consolidación de estructuras descubiertas, la adecuación del recorrido interior del edificio con rampas, pasarelas, escaleras y otros elementos que permitan una visita accesible.

El objetivo es la rehabilitación del patio de armas, la recuperación de la bóveda de ladrillo y las columnas que determinan el patio.

En el proyecto también se ha incluido la colocación de papeleras inteligentes y una iluminación monumental más eficiente con bombillas LED.

Según ha detallado en un comunicado Peñalba la actuación en este monumento, se completará con la creación de zonas verdes y ajardinadas en la parte exterior, ladera abajo, del nuevo camino de acceso al castillo.

Asimismo, para facilitar el acceso al castillo se construirá una vía peatonal con señalética desde el casco urbano que se completará con un plan de comunicación y de difusión de modo que se convierta en un atractivo turístico

“Es deseo de todos poder llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para que nuestro valioso bien no solo no siga deteriorándose si no que en un futuro lo podamos ver rehabilitado en mayor medida, integrado en la localidad siendo un importante recurso turístico y cultural”, ha añadido la alcaldesa de San Leonardo de Yagüe apuntando la oportunidad que les brindan estas convocatorias del Gobierno Central, través del Ministerio de Industria y Turismo.