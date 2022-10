Licitada nueva ordenación de "Pinar Grande"

Viernes, 14 Octubre 2022 16:12

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha publicado, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la licitación para la redacción de la décima revisión de la ordenación del grupo de montes conocido como ‘Pinar Grande’, en el término municipal de Soria.

Este grupo de montes incluye tres Montes de Utilidad Pública (M.U.P.) ‘Pinar Grande’ (nº 172 de U.P.), ‘Vega Amblau-Sobaquillo’ (nº 239 de U.P.) y ‘Calar y Cubillos’ (nº 327 de U.P.), todos ellos pertenecientes al Ayuntamiento de Soria y a la Mancomunidad de los 150 pueblos de Soria.

El presupuesto de licitación asciende a 236.655,77 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución a 16 meses, según ha informado la delegación territorial de la Junta en Soria.

El proyecto cuenta con cofinanciación FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).

El pequeño tamaño de los montes número 327 y 239 con respecto al denominado ‘Pinar Grande’ y la pertenencia de todos ellos a la misma entidad propietaria ha hecho que funcionen como una única unidad de gestión, lo que ha provocado que se haya asentado su denominación única como ‘Pinar Grande’.

El monte ‘Pinar Grande’ tiene una extensión de 11.992,02 hectáreas, ‘Vega Amblau-Sobaquillo’ 408,07 hectáreas y ‘Calar y Cubillos’ solo 114,05 hectáreas, que en su conjunto suman 12.514,14 hectáreas.

El uso principal de este grupo de montes es la producción de madera, aunque dispone de dos cuarteles recreativos, cuyo fin principal es el uso público, y dos rodales de reserva, cuyo objetivo es la protección de suelos y mantenimiento de la biodiversidad.

Teniendo en cuenta la vigencia del Plan Especial de la 9ª revisión (del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2022), que fue aprobado por Resolución de 10 de mayo de 2017 de la Dirección General del Medio Natural, se hace necesario renovar dicho plan para el próximo decenio.

El objetivo del trabajo licitado, por tanto, es la 10ª revisión de la ordenación del Grupo de Montes de ‘Pinar Grande’ entendiendo como tal el conjunto de los tres montes.

Estos documentos de planificación suponen una organización, en el espacio y en el tiempo, de todas las actuaciones a acometer en el monte o grupo ordenado de montes durante un periodo de ejecución variable (entre 10 y 15 años, como norma general) que garantiza la eficacia administrativa a través de su contratación, cumpliendo con ello los tres principios básicos de la ordenación de montes: persistencia, conservación y mejora de las masas forestales; rendimiento sostenido en el tiempo; y máximo de utilidades proporcionadas a la sociedad.

Además, esta contratación permite garantizar que un suficiente número de montes ordenados son certificados por el sistema PEFC que garantiza la acreditación de buenas prácticas de gestión forestal, de tal forma que se ponga a disposición en los mercados de productos que garanticen al consumidor que dichos productos proceden de bosques bien gestionados desde el punto de vista de la mejora del propio recurso y que su aprovechamiento es ordenado y acorde con su conservación futura.

Esta 10ª revisión de ‘Pinar Grande’ incluirá, además de los trabajos de revisión del inventario, revisión de la planificación y redacción de un nuevo ‘Plan Especial’, una serie de trabajos que son fundamentales para la correcta gestión del monte, como la revisión de la rodalización del monte tomando como base la actual división en rodales o la elaboración de un estudio de calidades detallado (actualmente se posee de un estudio de calidades, se plantea para esta revisión realizar un estudio definitivo de calidades que sea independiente de la división dasocrática). También se incluye la elaboración de un Plan de Claras (para los tramos I, II y III) y un Plan de Pastos.

Una ordenación que data de 1907

El grupo de montes de ‘Pinar Grande’, cuenta con una superficie pública forestal de 12.492,95 hectáreas, de que más del 94 por ciento es forestal arbolada, menos del 6 por ciento es forestal desarbolada y el resto superficie no forestal.

La ordenación de estos montes data de 1907, habiéndose realizado nueve revisiones más de dicha ordenación. Para la ejecución de la última revisión (la novena, citada anteriormente) se realizó un inventario forestal mediante el procedimiento de muestreo estadístico, el cual se llevó a cabo durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2007.

Las novedades más importantes de esta revisión respecto a las anteriores fueron: ampliación del cuartel recreativo de Playa Pita hasta un total 356,87 hectáreas; se creó otro cuartel recreativo en la zona del Amogable y Aula del Bosque, que incluye el Parque Aventura sobre los Árboles y la Reserva Micológica, de 88,314 hectáreas; se cambió el método de ordenación de tramos permanentes a tramo único; y se mantuvo el turno de corta en 100 años para el Pinus pinaster y el Pinus sylvestris.

Estado natural

El monte ‘Pinar Grande’ se encuentra en la parte septentrional del Sistema Ibérico, en la zona conocida como Tierra de Pinares.

Constituye una cuenca de orografía suave orientada de oeste a este, que varía altitudinalmente entre los 1.097 metros de la desembocadura del río Ebrillos, en el embalse de la Cuerda del Pozo, y los 1.546 del pico de Cabeza Alta.

Otras elevaciones destacadas son la Atayuela (1.435 m), Peñón de la Mata Mariloba (1.464 m) y Marañón (1.474 m).

Nos encontramos en un monte conformado principalmente por masas regulares de Pinus pinaster y Pinus sylvestris en todos sus estados de desarrollo (repoblado, monte bravo, latizal y fustal), en rodales puros o mezclados a media ladera, con coberturas de medias a densas en los latizales y fustales.

Como especie principal acompañante aparece en el monte de forma abundante el Quercus pyrenaica, en el sotobosque y en pequeños rodales puros.