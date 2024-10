Alberto Gómez, de REBI, no ve futuro halagüeño en sector de la madera si no hay relevo generacional

Sábado, 05 Octubre 2024 09:01

El director ejecutivo de REBI, Alberto Gómez, ha señalado, en una mesa redonda organizada por Cesefor en el marco de la IV Feria Cabforest que se celebra en Cabrejas del Pinar, que no hay un futuro halagüeño para el sector de la madera en Soria si no se produce un relevo generacional en las empresas.

En pleno monte, de donde se extrae la madera, donde se astilla, donde transforma y desde donde se distribuye, en el paraje Cubillejo de Cabrejas del Pinar, en el epicentro del sector maderero de la comarca de Pinares entre Soria y Burgos, es donde se ha celebrado la mesa redonda sobre el presente y futuro de la madera, en el marco de la IV Feria Cabforest organizada por el ayuntamiento del municipio.

En el interior de una carpa y con el público presente, la moderadora Silvia Gómez, coordinadora en Industrias de la Madera de Cesefor, ha ido desgranando algunos asuntos cruciales para el sector sobre los que han debatido Alberto Gómez, director ejecutivo de REBI; y Francisco Rupérez, de la empresa Maderas Rupérez, ambas sorianas instaladas en la zona.

La colaboración entre las empresas de todo el ciclo de la cadena de valor ha sido uno de los asuntos que se han tratado.

Gómez ha explicado que “Pinares es una zona con tradición forestal, siempre lo ha sido, tanto Fran como yo lo hemos mamado de nuestras familias, recordamos el olor a serrín de pequeños, y es cierto que antes un mismo empresario lo hacía todo, ahora por suerte cada uno nos hemos especializado en una parte de la cadena de valor. Y por supuesto que existe colaboración, las pequeñas empresas, los aserraderos, no podría subsistir si no hubiera colaboración. Quizás en la parte que falta esta ayuda es en la administración pública, a quien demandamos que haga más subastas y saque más aprovechamientos, porque existe mercado y demanda, y podría existir mucho más”.

El responsable de REBI ha puntualizado que “hay un gran nicho de mercado en la biomasa, mucho futuro, pero necesitamos más aprovechamientos, algo que es bueno para el monte y para las empresas, el sustento del sector”.

REBI, dedicada al diseño, construcción y explotación de Redes de Calor sostenibles en las que incorpora energía térmica de biomasa entre otros focos de producción, opera en diferentes ciudades del país además de Soria.

“Vemos que aquí es donde más biomasa hay, y donde más cara está, y a la vez donde más concentración de pequeños aserraderos existe. En el alto Tajo había una quincena y sólo queda uno, en Soria vamos aguantando como podemos y con la cooperación y ayuda entre todos nosotros”, ha señlado.

Existe muchos retos a los que hacer frente, uno de ellos es una mayor industrialización de las empresas, “algo complicado porque somos pequeñas y no tenemos capacidad para ello, además de que es muy costoso”, ha puntualizado Francisco Rupérez.

La falta de relevo generacional es otro problema, “nos encontramos con empresas de menos de 15 trabajadores y si no hay relevo familiar, no hay futuro en el sector de la madera en esta zona. Las empresas grandes cada vez van dejando menos sitio a las pequeñas. No veo un futuro muy halagüeño sin relevo”, ha señalado Gómez.

Rupérez va más allá, ya que “no sólo falta relevo sino que faltan mujeres para trabajar en el sector, está comprobado que se fija población si se quedan las mujeres en el territorio, y para que se queden tienen que tener trabajo. De momento no hemos conseguido fijar población femenina en esta comarca y la sangría poblacional continúa”.