Ortega anima a programación cultural en verano

Miércoles, 21 Julio 2021 13:39

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, ha animado a los ayuntamientos e instituciones a seguir organizando este verano programación cultural en Castilla y León, pero siempre cumpliendo los protocolos y medidas de las nuevas restricciones y apelando a la responsabilidad individual.



Ortega ha subrayado, a preguntas de los periodistas en la visita realizada a las obras de la colegiata de Medinaceli, que las nuevas restricciones sanitarias persiguen velar por la salud de los ciudadanos, en una quinta ola que está teniendo especial incidencia sobre los jóvenes y sus actividades.

El consejero de Cultura y Turismo ha señalado que "siempre y cuando lo permitan las autoridades sanitarias", se programará actividad cultural este verano, "cumpliendo los protocolos y las medidas y apelando a la responsabilidad individual".

En su opinión, si no hay responsabilidad individual "malamente" se podrá salir de esta situación pandémica.

"Animamos a los ayuntamientos y a las instituciones a que programen y que dediquen partidas presupuestarias a actividad cultural", ha apuntado.

Ortega ha explicado que se han reunido con los representantes del sector de las verbenas y orquestas y les han pedido que, "cumpliendo los protocolos de seguridad", se pueden realizar este tipo de actividades.

En este sentido ha recordado que las actividades culturales en el pasado verano no conllevaron contagios.

En cuanto al turismo, Ortega ha resaltado que Castilla y León, al ser una comunidad de interior, no depende del turismo internacional, por lo que las nuevas restricciones sanitarias no afectan tanto.

"Por los datos que tenemos, a día de hoy las reservas, también en turismo rural, pensamos que si se cumplen los protocolos, puede ser una temporada con buenas expectativas", ha señalado.

Por otra parte, Ortega ha avanzado que este viernes se celebrará la reunión del Consejo Sectorial de Cultura, donde se expondrá al nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, los asuntos pendientes en diferentes provincias de la Comunidad, entre ellos Numancia.