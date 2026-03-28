Moi Ruiz de Azua expone "Hormetatik" en el Palacio Ducal de Medinaceli

Sábado, 28 Marzo 2026 14:06

La Fundación DEARTE inaugurará el próxmo 1 de abril, a las 19:00 horas, la exposición fotográfica Hormetatik / Desde los muros, del artista Moi Ruiz de Azua.

El acto se celebrará en la Sala 1 del espacio cultural de la Fundación DEARTE, ubicado en el Palacio Ducal de Medinaceli.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 29 de mayo, invita a todos una reflexión sobre el lenguaje visual que habita en nuestras calles.

Hormetatik nace de una escucha atenta al lenguaje del espacio público, un territorio de expresión libre e inclusivo donde la reivindicación y el pensamiento crítico encuentran un lugar común.

A través de su lente, Ruiz de Azua explora cómo los muros actúan como espacios de memoria donde se superponen historias efímeras en forma de carteles, pintadas y gestos anónimos.

La obra destaca por capturar un lenguaje en constante mutación, donde la huella del tiempo es visible y se reescribe continuamente, generando un diálogo único en permanente construcción.

En este proyecto, el muro deja de ser un límite para convertirse en un punto de encuentro donde las voces colectivas e individuales se cruzan y enriquecen.

Con esta exposición, Moi Ruiz de Azua no solo documenta lo que está escrito o pegado en las superficies, sino que transforma en imagen el paso de un tiempo frágil y transitorio, recordándonos que el espacio público es un cuerpo vivo moldeado por quienes lo habitan.

La Fundación DEARTE continúa así consolidando a Medinaceli como un referente cultural, apostando por la fotografía contemporánea y el diálogo artístico.