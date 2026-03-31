El PSOE garantiza mantenimiento de servicios de Correos en Arcos de Jalón

Martes, 31 Marzo 2026 15:35

El Partido Socialista de Soria ha subrayado que conseguido garantizar la continuidad y el mantenimiento de los servicios de la oficina de Correos de Arcos de Jalón, evitando los recortes anunciados por la empresa pública y asegurando la prestación del servicio en las mismas condiciones prestadas hasta al momento a los vecinos del municipio.

Los vecinos de Arcos de Jalón se manifestaron este lunes para rechazar la reducción del horario de la oficina de Correos que suponía, de facto, prácticamente su cierre.

Este resultado, según ha señalado es fruto de las gestiones realizadas por los parlamentarios sorianos con la dirección de Correos, así como del contacto continuo y las conversaciones mantenidas con el portavoz socialista en Arcos de Jalón, Román Montalvillo, y el resto de representantes municipales, quienes han trasladado en todo momento las necesidades y la preocupación de la ciudadanía.

Tras este trabajo coordinado y constante, se ha confirmado que la oficina no tendrá ningún cambio y se mantendrá el horario actual, evitando recortes que afecten al día a día de los vecinos.

Desde el PSOE se ha subrayado en un comunicado que este resultado es una muestra clara de que la política útil existe y da resultados cuando se trabaja con rigor y compromiso.

"Frente a otros que priorizan la foto y la apariencia", el Partido Socialista ha asegurado que ha actuado con responsabilidad, defendiendo los intereses de la comarca y exigiendo soluciones reales allí donde corresponde, en lugar de limitarse a gestos sin contenido o a la confrontación estéril.

"Mientras otros se centran en la propaganda, el Partido Socialista trabaja, gestiona y resuelve. Ese es el modelo que garantiza servicios públicos de calidad y que responde a las necesidades reales de la ciudadanía, especialmente en el medio rural", ha reiterado.

El PSOE ha aseguado que el PP “solo se ha manifestado en contra del Gobierno y no cuando la Junta de Castilla y León ha aplicado recortes en los servicios sanitarios como la pediatría, mientras otros hablan, nosotros trabajamos”.

En este sentido los socialistas han lamentado que “estos alcaldes del Partido Popular, que cuando son oposición son extraordinariamente exigentes. Me gustaría haberles visto cuando se han cerrado algunos de los centros de salud por parte de la Junta de Castilla León.

Los parlamentarios han trabajado para “asegurar los servicios en la comarca mientras el senador popular se ha hecho fotos con personas imputadas por un presunto caso de prevaricación continuada en el sistema sanitario de Soria”