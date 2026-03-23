Medinaceli licita la consolidación de un tramo de su muralla romana

Lunes, 23 Marzo 2026 13:03

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de las obras de consolidación de la muralla romana de Medinaceli en el tramo norte, entre la Puerta de Atienza y el Castillo.

El contrato, tramitado por el Ayuntamiento de Medinaceli mediante procedimiento abierto simplificado, sale a licitación por 444.809 euros y fija un plazo de ejecución de ocho meses.

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 11 de abril.

La actuación tiene como finalidad continuar los trabajos de consolidación y restauración de este recinto histórico para proteger uno de los elementos patrimoniales más valiosos de la villa.

El proyecto prevé la rehabilitación del lienzo comprendido entre la Puerta de Atienza y el Castillo, la consolidación de las zonas deterioradas que presentan riesgo de ruina y una mejora del conocimiento público del monumento, con criterios de accesibilidad para todo tipo de usuarios.

La financiación corresponde al Gobierno de España a través del Programa 2% Cultural, una línea estatal de ayudas para la conservación del Patrimonio Histórico Español.

En este caso, la ayuda pública estatal asciende a 287.031 euros, mientras que el resto de la inversión corresponde al Ayuntamiento de Medinaceli. No se trata de una actuación financiada con fondos de la Unión Europea.

La convocatoria de estas ayudas se aprobó en 2023 en el ámbito del entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la resolución parcial definitiva que incluye a Medinaceli la dictó en 2025 el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

2 % Cultural

El Programa 2% Cultural constituye la principal herramienta de la Administración General del Estado para garantizar la conservación del patrimonio histórico. Su financiación procede de los recursos vinculados a la obra pública estatal y permite acometer intervenciones de conservación, recuperación y puesta en valor de inmuebles de especial relevancia histórica, cultural y artística.

En Medinaceli, esta nueva actuación se orienta a asegurar la estabilidad de la muralla romana y a facilitar su contemplación y uso público en mejores condiciones.

Con esta nueva actuación, Medinaceli vuelve a figurar entre los municipios sorianos respaldados por esta línea estatal de conservación del patrimonio.

Medinaceli ha recibido fondos de este programa en cuatro ocasiones para rehabilitar la muralla romana de la localidad: una actuación anunciada en 2018 para la consolidación de la muralla romana; otra en 2019 sobre el tramo del entorno del Castillo; una tercera en 2020 para el tramo central entre la Puerta de Coz, el Castillo y la Puerta de Atienza; y la actual ayuda resuelta en 2025 para el tramo norte entre la Puerta de Atienza y el Castillo.