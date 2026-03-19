José María Collado presenta "La huida de Ulises" en Medinaceli

Jueves, 19 Marzo 2026 11:29

La Fundación DEARTE presentará el próximo sábado, 21 de marzo, la novela "La huida de Ulises", del escritor aragonés José María Collado Giménez.

El acto se celebrará a las siete de la tarde del sábado en el espacio cultural de la Fundación DEARTE, en el Palacio Ducal de Medinaceli, y consistirá en una presentación abierta al público en la que el autor dialogará con los asistentes sobre el proceso creativo de la obra y los temas que atraviesan la novela.

"La huida de Ulises" sitúa al lector en un entorno rural contemporáneo, donde seguimos la historia de Ulises Laguarta, un joven que, al borde de iniciar una nueva vida, ve cómo su estabilidad comienza a desmoronarse.

A través de su recorrido, la novela aborda cuestiones como la presión social, las dificultades económicas y los dilemas personales, construyendo un relato de tensión emocional y búsqueda de sentido.

La obra destaca por su mirada sobre territorios poco representados en la narrativa actual, con una ambientación que evoca paisajes rurales de gran fuerza simbólica.

En este contexto, Collado propone una reflexión sobre los cambios sociales y las decisiones individuales que marcan el destino de las personas.

Con esta presentación, la Fundación DEARTE continúa su programación cultural apostando por la literatura contemporánea y el encuentro directo entre autores y público, consolidando a Medinaceli como un referente cultural en el ámbito rural.