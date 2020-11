El PSOE de Arcos de Jalón replica al alcalde

Domingo, 01 Noviembre 2020 15:10

El grupo Socialista del Ayuntamiento de Arcos de Jalón, en vista del cariz mediático que ha tomado su denuncia de la inacción del Ayuntamiento en la defensa de las plazas médicas en el Área de Salud de Arcos, ha remitido un escrito con puntualizaciones, para dar por finalizada todo tipo de disputa.

En primer lugar, el grupo sociaiista en la corporación arcobrigense asegura que el alcalde miente cuando afirma que nadie del Grupo Socialista le ha mostrado su preocupación por la pérdida de médicos ni fuera ni dentro del pleno, ya que el 27 de noviembre a las 14 horas 13 minutos, en conversación telefónica sobre la hora de celebración del pleno, entre el alcalde y el portavoz del Grupo Socialista, cuando el alcalde dijo que el único tema a tratar era lo concerniente a los planes provinciales, el Sr Montalvillo le dice : “Jesús, habría que hablar también de la pérdida de médicos del centro de salud” a lo que el alcalde le responde que preparará una nota institucional que nos pasará antes del pleno.

"Que en el orden del día de ese pleno, cuya convocatoria se recibe vía correo electrónico el día 28, la sorpresa es que se tratara de un pleno extraordinaria, donde no ha lugar a ruegos y preguntas, y no se incluyen en el orden del día, ni la nota institucional a la que se había comprometido a preparar en la conversación citada anteriormente (por algo dijo que la tenía preparada y no la presentó) ni por supuesto, ruegos y preguntas, ya que no se realizan en los plenos extraordinarios. Siendo este el único motivo por el que en este acto no lo demandamos, ya lo habíamos hecho antes con resultado negativo", ha apuntado.

El grupo socialista, en todo lo concerniente a la pandemia, ha asegurado en el comunicado que siempre se ha mostrado fiel y leal con el Ayuntamiento de Arcos de Jalón, entendiendo que lo importante es la salud de los ciudadanos no las guerras políticas.

"Que el motivo de la nota de prensa, como la recogida de firmas en el Change.org y físicamente que ha llevado a cabo el Grupo Socialista se debe única y exclusivamente a la falta de iniciativas de quien tenía que haber liderado la defensa de nuestros sanitarios, y más teniendo en cuenta que se trata de un representante de la sociedad soriana en la Junta de Castilla y León, es procurador, pero que con los datos en la mano, ha demostrado que no ha sabido o no ha querido defender ni a su pueblo ni a la provincia que representa", ha apuntado.