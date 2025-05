Las Cortes regionales respaldan avanzar en protección de Sierra de Cebollera en Soria

Martes, 20 Mayo 2025 21:11

Soria ¡YA! ha logrado el respaldo mayoritario de la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León a una proposición no de ley (PNL) que plantea un primer paso hacia la protección oficial de la vertiente soriana de la Sierra de Cebollera.

La iniciativa defendida por Vanessa García ha sido aprobada con los votos a favor de Soria ¡YA!, PSOE, VOX y Grupo Mixto, mientras que el Partido Popular ha votado en contra.

"Una vez más, el PP se queda solo en su afán de no sumar y ser útiles", han señalado desde la plataforma.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha expicado que ha votado en contra de la Proposición No de Ley (PNL) al considerar que se trata de una iniciativa “innecesaria”, ya que la protección de la zona está garantizada desde hace años y no cuenta con el respaldo de los alcaldes afectados.

La propuesta aprobada insta a la Junta de Castilla y León a mantener durante el presente año reuniones con los ayuntamientos cuyos términos municipales abarcan esta zona de la Sierra, con el objetivo de estudiar su inclusión en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la comunidad.

Una vez alcanzado el consenso necesario con las entidades locales, se iniciarán los trámites para su incorporación oficial a dicha red. Soria ¡YA! ha sumado a su propuesta una enmienda de VOX en la que se añade la petición de realizar un informe previo para los ayuntamientos afectados que tenga en cuenta las consecuencias económicas y legales de formar parte de esta Red.

Durante su intervención, García ha denunciado el "injustificable desequilibrio" que existe entre la vertiente riojana (declarada Parque Natural en 1995) y la soriana, que "a pesar de su extraordinario valor ambiental, ecológico y cultural, continúa sin ningún tipo de protección jurídica".

La procuradora ha recordado que este retraso !refleja con claridad la desatención sistemática de la Junta hacia la provincia de Soria".

Además ha defendido que la declaración como espacio protegido "no es una imposición, sino una oportunidad construida desde el diálogo con los municipios, asociaciones y vecinos".

En este sentido, ha confirmado que ya ha mantenido conversaciones con varios alcaldes de la zona, "que se muestran abiertos a participar en un proceso que puede traer beneficios ambientales, económicos y sociales".

García también ha destacado que una eventual inclusión en la Red de Espacios Naturales permitiría el acceso a fondos europeos y nacionales para inversiones en conservación, turismo de naturaleza, educación ambiental y apoyo a la economía rural.

"La Sierra de Cebollera podría convertirse en un nuevo polo de atracción turística para Soria, como ya lo son el Cañón del Río Lobos o la Laguna Negra. Estamos hablando de un enclave natural único", ha señalado.

La vertiente soriana de la Sierra de Cebollera alberga picos de más de 2.000 metros, ecosistemas de alta montaña, especies en peligro como el desmán ibérico, así como ríos como el Razón o el Razoncillo, esenciales para el equilibrio hídrico de la comarca.

La plataforma ha recordado que, en el año 2017, el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera ya consideraba vital para la promoción turística de la comarca de El Valle la declaración de la vertiente soriana de la Sierra de Cebollera como parque natural.

PP

La posición del Grupo Parlamentario Popular ha sido defendida por el procurador Antonio Mendoza, quien ha reprochado a Soria ¡Ya! que presenten propuestas de espaldas a los representantes locales.

“No se puede hablar en nombre del territorio sin contar con sus alcaldes. No vale venir a las Cortes con un titular prefabricado, ignorando a quienes viven y gobiernan sobre el terreno”, ha apuntado.

El procurador ha recordado que la Sierra de Cebollera ya forma parte de la Red de Áreas Naturales Protegidas de Castilla y León (RANP), al estar declarada como ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) desde 2015 mediante el Decreto 57/2015.

Gracias a ello, ya cuenta con las máximas garantías legales de protección ambiental, así como con planificación y financiación específicas a través de la Red Natura 2000.

“Lo que Soria ¡Ya! plantea ya está hecho. No es verdad que esta zona carezca de protección. Es parte de una red europea de conservación, en la que ya existe una gestión activa por parte de la Junta”, ha explicado Mendoza.

“El voto del GPP es un no a una PNL innecesaria, que es presentada por Soria Ya, por falta de ideas. Además, es una PNL unilateral, por no haber tenido en cuenta, una vez más, a los alcaldes. Y, como consecuencia de todo lo anterior, es una PNL mal planteada. Estamos con los alcaldes, con el medio ambiente y con una política útil, no con las ocurrencias de pasillo”, han concluido desde el Grupo Parlamentario Popular.A

Además han lamentado, que Vox haya prestado su voto para sacar adelante una iniciativa innecesaria y políticamente irresponsable, cuya única finalidad era generar un titular sin respaldo técnico ni consenso institucional.

"Una vez más, Vox se alinea con la izquierda parlamentaria para avalar una propuesta sin contar con los alcaldes implicados y sobre una zona cuya protección medioambiental ya está plenamente garantizada. Este tipo de decisiones, más orientadas al oportunismo que a la coherencia, cuestionan, una vez más, su papel como grupo que dice defender la legalidad y el respeto al territorio", tal y como ha señalado el procurador popular por Soria, Pedro Antonio Heras.