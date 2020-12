Se desmorona la iglesia de despoblado de Pozuelo

Lunes, 28 Diciembre 2020 16:43

La cubierta de la iglesia del despoblado de Pozuelo se ha desmoronado.

"Y la cubierta de la iglesia de Pozuelo ha dicho que no aguantaba más, que después de muchas ceremonias, bodas, bautizos y sepelios en su primera etapa y más tarde con un funcionamiento de pajar o cuadra; no ha recibido ningún arreglo ni ningún cariño. Sus vigas han dicho que ya no aguantaban más, que se jubilan y han ido al suelo lamentablemente" ha denunciado Marcos García Barranco, en las redes sociales.

Pozuelo es una aldea deshabitada y en completa ruina, que pertenece al Ayuntamiento de Carrascosa de Abajo, pueblo situado en una de las comarcas más despobladas de España.

En 1752 el catastro de Ensenada testimoniaba 14 casas en este lugar y ningún tipo de comercio salvo la agricultura la ganadería y la explotación de algunas colmenas. Más tarde Pascual Madoz en 1849 daba cuenta de sus 44 vecinos.

Actualmente el pueblo se encuentra en estado de ruina avanzada; sólo la Iglesia y unas cuantas casas han sobrellevado "bien" el paso del tiempo, las demás están en ruina o en camino de serlo pronto.

El pueblo se vio abandonado completamente en octubre de 1968 cuando las cuatro familias que quedaban, vendieron el pueblo a un hacendado, poniendo punto final a la historia del pueblo.

Todo se debió a la mecanización del campo y la escasez del agua.

No había ya más porvenir en el pueblo y la gente partió hacia lugares más prósperos, como Madrid y Barcelona.