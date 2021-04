Exposición "La Soria que se apaga"

Viernes, 30 Abril 2021 14:44

La Asociación Cultural Mio Cid (AFOMIC) inaugura eta tarde en El Burgo de Osma la exposición "La Soria que se apaga".

La inauguración está prevista para las siete y media de la tarde en el centro cultural San Agustín.

“La Soria que se apaga”, de Jorge Sanz, ofrece un recorrido por los cuatro puntos cardinales de la provincia mediante retratos de sus habitantes.

En las imágenes se reflejan una forma de vida que, tras perdurar durante siglos, se desvanece ahora inexorablemente.

La muestra se podrá visitar hasta el 5 de junio en el Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma, en horario de miércoles a domingo de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Esta exposición se realiza en el marco del Festival OnPhoto Soria y con el apoyo del Ayuntamiento del Burgo de Osma.

Jorge Sanz es autor de los libros fotográficos "Ayer y tan lejos", publicado en diciembre de 2014 sobre la provincia de Soria; y "Almazán en la mirada", con el que empezó sus andanzas en el mundo editorial ahora hace siete años.

También ha realizado anteriormente, con éxito, varias exposiciones.

Paralelamente a esta mirada local, desde hace una década, además, colabora con varias agencias internacionales de noticias.

Ha publicado un gran número de imágenes en medios internacionales, llegando a cabeceras mediáticas de referencia como New York Times, BBC, Time Magazine, The Guardian, The Telegraph, Daily Mail and Discovery News, entre otros.