Despliegue interrumpido de banda ancha en Fuentearmegil

Martes, 29 Marzo 2022 13:29

La alcaldesa de Fuentearmegil, Lucía Sierra, ha mostrado su impotencia por el incumplimiento por parte de Telefónica del despliegue de la banda ancha que debía cubrir los cuatro pueblos que componen el municipio y que se ha quedado incompleto al no haber realizado las conexiones con Zayuelas.

El municipio de Fuertearmegil, compuesto por Santervás del Burgo, Fuencaliente de El Burgo y Zayuelas, está incluido en el Programa de Extensión de Banda Ancha 2019 (PEBA-NGA) del Gobierno de España con fondos europeos FEDER que se subvencionan proyectos para llevar la fibra óptica a 42 entidades locales sorianas con 2.5 millones de euros, para una inversión de 3,6 millones.

Sierra ha destacado hoy en un comunciado la ilusión con la que los vecinos de los cuatro pueblos que componen el municipio de Fuentearmegil recibieron la noticia de que iban a disponer de banda ancha, algún veraneante incluso se planteó la posibilidad de teletrabajar al disponer de una cobertura de primer nivel, como la prometida.

El 20 de octubre del año pasado el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, junto con el representante de Telefónica, José Ignacio García-Reol, y el jefe de inspección de Telecomunicaciones de Soria, Tomás Romo, se desplazaron hasta el pueblo para dar a conocer la llegada de la banda ancha ultrarápida por lo que las expectativas de los vecinos se vieron incrementadas.

Las obras de conexión que ha estado haciendo la empresa Telefónica durante estos meses ya han concluido y para sorpresa de todos se han olvidado de Zayuelas, a donde no han llevado la fibra.

Después de que la alcaldesa intentase infructuosamente ponerse en contacto con los responsables de Telefónica, sin conseguir contestación, se dirigió al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, quién tampoco ha aportado ninguna respuesta, ni nada ha solucionado al respecto.

A Sierra no le ha quedado más remedio que dirigirse a los medios de comunicación para denunciar públicamente el incumplimiento del acuerdo de cobertura del municipio, puesto que se ha quedado fuera Zayuelas, y además siguen los problemas de cobertura en sitios tan fundamentales del municipio, como en el consultorio médico de Santervás del Burgo, donde el médico sigue teniendo dificultadas a la hora de acceder a internet.

El principal problema es la impotencia de los representantes municipales que después de hacer las gestiones oportunas, incluso aprobadas en pleno por unanimidad el pasado mes de febrero que fue transmitido a las partes, no encuentran una respuesta a sus preocupaciones, tan básicas como saber si realmente Telefónica ha cumplido con el contrato que le obliga a dar cobertura de banda ancha a los cuatro pueblos del municipio de Fuentearmegil y si de verdad las casas y establecimientos de los pueblos pueden ya contratar este servicio tan fundamental que asegura una cobertura tremendamente importante para el futuro de los pueblos.

Sierra ha lamentado que se haya pasado en pocos meses de la ilusión por disponer por fin de un servicio tan fundamental como la banda ancha, a que la empresa haya desaparecido y nadie solucione los problemas planteados.

"Los alcaldes no certificamos una obra hasta que no está acabada, por lo que confío en que en la subdelegación del Gobierno hagan lo mismo y no paguen a la empresa que no ha terminado su trabajo", ha advertido.