Concierto de Sofia Cristo Dj en El Burgo de Osma

Miércoles, 03 Agosto 2022 13:06

Sofía Cristo Dj actuará el próximo viernes, 5 de agosto, en la plaza de Toros de Burgo de Osma dentro del ciclo Festivales con Encanto (FCE) a las 22.00 horas.

Sofia Dj el que fué su nombre artístico en esta época se ha recorrido toda la geografía española pinchando en la gran mayoría de salas y clubs de cada ciudad.

Ha llegado a estar en los mejores eventos y festivales realizados por toda la peninsula, las islas Baleares e islas Canarias, las cuales aún hoy día sigue visitando asiduamente.

Una de sus últimas actuaciones como Sofia Dj fue en Gran Canaria en el concierto de PITBULL perteneciente a la gira PLANET PIT WORLD TOUR 2012.

Sofia comenzó su carrera como productora con su tema Hard Screem el cual la catapultó a lo más alto de la lista de ventas de single del Dance Music de nuestro país; después vinieron Real Feeling, Down with Love o Real Things, realizó algunas colaboraciones con Dj Raúl Soto y Miguel Serna en el single Automatic y en Dance Again con Mónica Mass y Estefania Martín.

Durante estos años editó un total de 11 tracks, un Ep con dos temas y participó en 3 recopilatorios: Woman Djs, Woman Platinium y En Directo.

Después de un parón de dos años, en los que la artista deja de subirse a las cabinas para encerrarse en el estudio de sol a sol para dar forma a su propia música, la artista vuelve para presentar sus nuevos trabajos, a los que ha estado dedicando todo este tiempo y sus nuevos proyectos como dj en los que ahora se hace llamar Sofia Cristo y con los que quiere poner patas arriba la escena Electronic Dance Music de nuestro país.

Tras su vuelta en 2015, la artista compagina su trabajo de productora y dj con su nueva session We Are Club en la capital y su otra pasion: la locución, habiendo tenido ya su propio programa de radio en Unika FM todos los sábados donde la deejay hace participe a los oyentes de los sonidos más actuales, frescos e innovadores de la música electrónica más actual.