Boina Fest busca artistas de Soria en su lucha contra la despoblación desde Arenillas

Miércoles, 18 Marzo 2026 09:09

A menos de dos semanas del 7º Aniversario de la Revuelta de la España vaciada, el primer Festival contra la despoblación del país, que cumple 12 años reivindicándose desde Arenillas lanza su convocatoria anual para artistas de las zonas más despobladas.

Este pequeño municipio de poco más de 40 habitantes y su festival, ha atraído la atención de más de 750 artistas inscritos y de más de 7.000 asistentes a lo largo de todos estos años.

Además, por su escenario han pasado artistas de la talla de Rozalén, Grison y Tuli, Wilbur, La Regadera, Artistas del Gremio, Bewis de la Rosa o Balkan Bomba.

Este año, se celebrará el próximo 8 de agosto y desde hoy está abierta su convocatoria a artistas nacidos o residentes en uno de los 1.710 municipios comprendidos en la España vaciada, aquellos cuya densidad de población está por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, y que se encuentran repartidos en ciertas zonas de un total de 16 provincias: Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Burgos, La Rioja, Segovia, Valencia y Castellón, Ourense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 26 de abril en boinafest.es/tocar y de entre todos los artistas inscritos, tres serán los elegidos para compartir cartel con otros artistas aún por confirmarse.

Ya que, además de visibilizar el problema de la despoblación y promocionar a artistas de dichas zonas, este festival sirve también de altavoz para artistas de zonas más pobladas, los cuales suelen tener menos oportunidades para actuar en una provincia como Soria.

Arenillas es un pueblo reconocido por su lucha contra la despoblación ya desde los años 80.

Gracias a su ímpetu ha conseguido mantener su población, aún encontrándose en pleno epicentro de la zona cero de la despoblación en nuestro país.

En la última década han nacido 8 niños, lo cual triplica la tasa de natalidad de la provincia de Soria, y es gracias al trabajo de su Ayuntamiento y de la Asociación Cultural en favor de la repoblación del municipio. Actualmente, el pueblo cuenta con 7 viviendas de alquiler social y algo más de 40 habitantes.

La 12ª edición está en marcha gracias al apoyo del ayuntamiento de Arenillas y a la empresa vallisoletana Helios, que repite este año de nuevo con una gran macarronada popular al día siguiente del festival.

Dadas las dificultades habituales de realizar un festival gratuito y de forma autogestionada, este peculiar festival no cesa en su búsqueda de apoyo y colaboraciones de todo tipo.

Puedes contactarlos en boina.fest.arenillas@gmail.com y también puedes reservar acampada (gratuita) y tu ración de macarrones para apoyar su causa. Entérate de sus últimas novedades en sus redes sociales (Instagram - Facebook - Twitter).