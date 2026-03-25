Berlanga de Duero mejorará rutas turísticas en proyecto Renacere

Miércoles, 25 Marzo 2026 12:30

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP) ha publicado la formalización de dos contratos vinculados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Renacere de Berlanga de Duero, financiado por el Gobierno de España mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Los dos expedientes suman 110.746 euros y permitirán acondicionar la ruta de Berlanga de Duero al antiguo convento de Paredes Albas y el camino viejo de Berlanga con destino a Andaluz, dos propuestas incluidas en el Eje 1 del plan, dedicado a la transición verde y sostenible.

El primero de los contratos corresponde al acondicionamiento de la ruta hacia el antiguo convento de Paredes Albas.

Su importe asciende a 61.918 euros.

El segundo contrato se refiere al acondicionamiento del camino viejo de Berlanga con destino a Andaluz. En este caso, el importe alcanza 48.828 euros.

Las dos obras tienen un plazo de ejecución de dos meses a partir del inicio formal de los trabajos.

Estos contratos publicados ahora por la PCSP quedaron formalizados el 9 de febrero de 2026 y entraron en vigor al día siguiente.

La empresa adjudicataria en los dos casos es Forestales de San Francisco del Sureste, S. L.

La intervención prevista en el camino a Paredes Albas mejorará un recorrido que arranca al final del parque de la Arboleda, junto al antiguo puente sobre el río Escalote, y se dirige hacia el sur hasta el entorno del antiguo convento.

El proyecto contempla la señalización del itinerario y la recuperación de zonas degradadas para hacer más amable y accesible el paseo.

En el caso del camino viejo hacia Andaluz, el contrato permitirá actuar sobre una ruta de 9,5 kilómetros que discurre por el límite norte de la Arboleda de Berlanga y termina en la entrada de esa localidad.

Se trata de un trayecto pensado para viandantes y ciclistas, que atraviesa un paisaje de gran valor ambiental y patrimonial, por el que aparecen elementos como la ermita de Nuestra Señora de Carrascosita, la antigua línea férrea Valladolid-Ariza o el viejo puente sobre el río Duero en el entorno de Andaluz.

Renacere

Estas dos obras dan continuidad a pasos anteriores dentro del mismo PSTD.

En enero de 2025 quedó formalizado el contrato para redactar el proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud de tres rutas del plan: el camino a Paredes Albas, el camino viejo hacia Andaluz y la ruta de la piedra seca.

En esas mismas fechas también se formalizó el contrato para redactar el proyecto de ejecución de las actuaciones previstas en el Palacio de los Marqueses de Berlanga, una pieza central del programa Renacere.

Esa intervención en el palacio se enmarca en la recuperación del cuerpo principal del edificio, la restauración de su fachada y la mejora de su comportamiento energético, su adaptación climática, su dimensión digital y su aprovechamiento turístico.

El PSTD Renacere recibió en mayo de 2023 una ayuda de 1.500.000 euros para el Ayuntamiento de Berlanga de Duero dentro de la política turística del Gobierno de España.

El plan nace a partir de una idea muy ligada a la identidad histórica de la villa.

Su propio nombre, Renacere, remite a la voluntad de devolver vida a recursos patrimoniales y naturales que pueden sostener actividad económica y fijación de población en el sur de la provincia.

Esa visión enlaza además con el periodo renacentista de Berlanga, una etapa que dejó como referentes tres de sus espacios más emblemáticos: el castillo, la colegiata y el Palacio de los Marqueses.

El programa se articula en cuatro ejes: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

A partir de esa estructura, el Ayuntamiento persigue una puesta en valor ordenada del patrimonio histórico y del entorno natural, de forma que el turismo se convierta en una oportunidad real de desarrollo local.