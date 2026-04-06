Hacienda abrirá el 20 de abril ofertas de 30 lotes de fincas rústicas en Berlanga de Duero

Lunes, 06 Abril 2026 12:40

La Subdelegación del Gobierno en Soria recuerda que el próximo 20 de abril se celebrará la apertura de ofertas de la subasta pública convocada por la Delegación de Economía y Hacienda de Soria para la enajenación de 30 lotes de bienes inmuebles de la Administración General del Estado en la provincia.

Todos los lotes corresponden a fincas rústicas situadas en el término municipal de Berlanga de Duero.

La apertura de las proposiciones tendrá lugar a las 11.00 horas en el Salón Multiusos de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, en la calle Caballeros, 19, planta tercera.

La convocatoria establece, además, la admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de acuerdo con las condiciones fijadas en el pliego.

La relación publicada en el Boletín Oficial del Estado incluye parcelas de distinta superficie y valor económico.

Los tipos de licitación de la primera subasta parten de 695 euros en el lote de menor cuantía y alcanzan 24.229 euros en el de mayor importe.

Entre los bienes ofertados figuran parcelas ubicadas en distintos parajes de Berlanga de Duero, entre ellos El Tobar, Mirabueno, Pontón, Rebollar, Las Arroyadas, Vega del Convento, Media Legua y Valdelosabares.

La subasta prevé hasta cuatro convocatorias sucesivas para cada lote. Ese sistema permitirá ajustar el tipo de licitación en el caso de que algún bien quede desierto en las fases anteriores. La resolución publicada en el BOE del pasado 17 de marzo recogía también el detalle registral y catastral de cada una de las fincas, así como los importes previstos para cada una de las convocatorias.

Las personas interesadas deberán presentar sus ofertas conforme a lo establecido en el pliego y constituir previamente una garantía del 5 % del tipo de licitación correspondiente. Ese requisito resultará obligatorio para tomar parte en el procedimiento.

El pliego de condiciones se encuentra a disposición de los licitadores en la Sección del Patrimonio del Estado de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, situada en la calle Caballeros, 19, planta primera. También puede consultarse en la página web del Ministerio de Hacienda.