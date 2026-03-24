Refuerzo de red de alfabetización científica en Almazán con dos nuevas aulas educativas

Martes, 24 Marzo 2026 14:31

Representantes de la Fundación Cajastur, de la Fundación Margarita Salas y del Ayuntamiento de Almazán han visitado este lunes el Aula Margarita Salas de esta localidad soriana para conocer de primera mano el trabajo que se desarrolla en este espacio gracias al impulso de ambas fundaciones con el objetivo de despertar vocaciones científicas desde edades tempranas y fomentar el pensamiento crítico a través de metodologías innovadoras.

El Aula, ubicada en el centro cultural Tirso de Molina gracias a la colaboración del Ayuntamiento, nace con el objetivo de acercar las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) a niños y niñas del municipio mediante actividades prácticas, participativas y conectadas con el entorno.

En este contexto, ambas entidades anunciaron la renovación de su convenio de colaboración, así como la ampliación del programa hasta un total de tres aulas en la provincia de Soria (2 aulas en Almazán y 1 en Burgo de Osma), reforzando de esta forma su compromiso conjunto con la educación científica en el ámbito rural y el alcance de esta iniciativa en la zona.

La presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, ha destacado que “la renovación de esta colaboración con la Fundación Cajastur y la ampliación del Programa en la provincia de Soria reflejan nuestro deseo compartido de acercar la ciencia al territorio”. “Queremos que estos niños y niñas puedan experimentar, preguntar y descubrir, entendiendo la ciencia como una herramienta cercana y accesible para comprender el mundo y construir su futuro, sin importar el código postal”, recalcó.

Por su parte, el director general de la Fundación Cajastur, Carlos Siñeriz, ha destacado que “para la Fundación Cajastur, este programa y la colaboración con la Fundación Margarita Salas —un nombre estrechamente vinculado tanto a nuestra Fundación como a Asturias— representan una apuesta firme por generar oportunidades educativas de calidad en el entorno local. Con iniciativas como esta contribuimos a que las nuevas generaciones desarrollen competencias clave y a fomentar su talento desde edades tempranas”

Desde el Ayuntamiento de Almazán el alcalde Jesús Cedazo ha valorado muy positivamente el crecimiento de la iniciativa en la zona y la continuidad del Aula ubicada en la localidad, señalando que iniciativas como ésta “sitúan a Almazán en el mapa de la innovación educativa y ofrecen a nuestras familias recursos formativos que impulsan la creatividad, el conocimiento y el interés por la ciencia”.

El programa Dinamizadores STEAM se desarrolla semanalmente en horario extraescolar a lo largo de todo el curso a través de sesiones dinámicas que combinan experimentación, trabajo por proyectos, indagación y aprendizaje colaborativo.

Con el Aula de Almazán, y la ampliación prevista en la provincia, ambas fundaciones continúan apostando por el desarrollo educativo y social en el territorio y demostrando que las alianzas público-privadas entre empresas, entidades y administraciones locales son clave para detectar e impulsar el talento científico-tecnológico desde la infancia.

Alto impacto en los participantes

Dinamizadores STEAM se imparte en toda España con casi una veintena de aulas abiertas en un total de siete Comunidades Autónomas: Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Andalucía y las Islas Canarias.

Después de tres cursos consecutivos funcionando como espacio pionero tras crearse el Programa en 2023, el Aula Margarita Salas de Almazán arroja datos muy positivos, con porcentajes de entre el 87% y el 92% a la hora de evaluar, cuantitativa y cualitativamente la evolución en los niños participantes en varios aspectos: alta motivación por la ciencia, aprendizajes científicos precisos y bien verbalizados, impacto social claro (familia y amistades) y valoración positiva del proyecto como apoyo escolar.

A nivel nacional los datos también son relevantes: el 89% de los participantes considera la ciencia relevante, atractiva y emocionante, el 87% la percibe como útil, aplicable y necesaria para la vida cotidiana y la sociedad, detectándose un aumento significativo de su confianza, iniciativa y curiosidad científica.

El 93% de los alumnos implicados en el programa manifiesta su deseo de seguir realizando actividades científicas en el futuro y más del 65% se plantea dedicarse a profesiones vinculadas a la ciencia.