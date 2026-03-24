Almazán adjudica las orquestas que pondrán la música en fiestas

Martes, 24 Marzo 2026 09:31

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almazán ha procedido a la adjudicación de las orquestas para las fiestas de San Pascual Bailón y la Bajada de Jesús de este año.

La Plataforma de Contratación del Sector Público recogió la licitación del contrato de servicios artísticos de orquestas, un procedimiento que ha sido adjudicado por 66.600 euros más Iva.

El contrato engloba las actuaciones musicales que amenizarán las fechas más significativas del calendario adnamantino: fiestas de San Pascual Bailón, los días 17 y 18 de mayo, verbena del día de la Subida de Jesús, y las seis orquestas que amenizarán las fiestas de la Bajada de Jesús 2026.

Se ha tratado de un procedimiento abierto simplificado publicado a través de la Plataforma de contratación del Estado, enfocado a servicios artísticos y en el que la empresa adjudicataria ha sido Animatik Produciones S.L.

Así este año llegarán a Almazán, entre otras, orquestas como Genesis desde Valladolid, la burgalesa “La Reina del Show”, las gallegas “Tango” y “Ritmo Joven”, la asturiana “Domino”o la portuguesa “Royal Espectáculo” que inaugura espectaculo para este 2026 con un nuevo escenario de 32 metros,más de 200 cabezas móviles de última generación y un proyecto inmersivo con más de 250 m2 de pantallas Led.