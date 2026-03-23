Almazán destina más de 200.000 euros para primera fase de pavimentación de calles

Lunes, 23 Marzo 2026 13:08

El Ayuntamiento de Almazán ha licitado la primera fase de asfaltado para este ejercicio 2026.

Estos trabajos requerirán previamente el fresado de material hasta 5 centimetros del pavimento deteriorado y, en su caso, la puesta a cota de las tapas de arqueta y sumideros existentes, antes de proceder al asfaltado definitivo con una capa de espesor que variará en función de la intensidad del tráfico,de acuerdo a la normativa.

Las actuaciones previstas en esta primera fase, que fueron aprobadas en la ultima Junta de Gobierno, requerirán de una inversión de 220.500 euros dentro de la voluntad del Ayuntamiento de Almazán para acometer inversiones graduales con una visión a medio plazo para dar seguridad y certidumbre a las mismas.

En esta primera fase se van a ejecutar la adecuación del pavimento de parte de las Calles del Poligóno Industrial La Dehesa en el entorno de la Calle Aliso, igualmente se incluye la mejora del asfaltado en Avenida de Soria, la Calle Dulcinea, Don Quijote y otras, hasta alcanzar los más de 10.000 m2 que figuran en la documentación técnica.

Estas actuaciones de refuerzo del firme se llevan a cabo para favorecer una mayor accesibilidad, un aumento de la seguridad vial y una mejora de la movilidad, y se desarrollarán de manera que se produzcan las menores molestias posibles en el tráfico de vehículos.

Las empresas del sector interesadas en ejecutar estos trabajos ya pueden consultar la documentación a través de la Plataforma de Contratos del Estado y preparar sus propuestas para un proyecto que deberá estar finalizado en el plazo de tres meses a contar desde la firma del Contrato.