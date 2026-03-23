Almazán vuelve a ganar población y supera los 5.600 habitantes

Lunes, 23 Marzo 2026 10:37

El municipio de Almazán vuelve a ganar en población nuevamente, según las cifras proporcionadas por el INE del Padrón continuo. A 1 de enero de 2026, recoge un total de 5.639 habitantes, 95 residentes mas que en el año 2025.

Fue el año 2011 en el que oficialmente Almazán llegó a los 6.005 habitantes.

En el periodo 2011 a 2019 el municipio perdió 528 habitantes.

Ahora continúan los datos positivos con un nuevo incremento que hace que 10 años después se vuelvan a superar los 5.600 residentes

"El problema de la despoblación en términos generales, es un problema generalizado en determinados territorios y lamentablemente en esta Comunidad Autónoma, nuevamente Almazán vuelve a ganar población. Algo complicado en un escenario regional desfavorable", ha resaltado el Consistorio adnamantino, encabezado por Jesús Cedazo.

A 1 de Eenero de 2026 se ha llegado a cifras de población idénticas a las que tenía Almazán en 2016 .

"Estamos ante otra nueva noticia positiva para localidad, significativa y muy necesaria para el día a día de nuestro municipio, más aún cuando no hemos realizado campañas intesivas de empadronamiento, para no perjudicar a pequeños municipios de nuestro entorno. Un incremento de población siempre es positivo, en una localidad que ha conseguido obtener las mejores cifras de afiliados a la seguridad social de su historia, pero esperemos poder seguir con esta tendencia poblacional en los próximos años", ha subrayado su alcalde, Jesús Cedazo.