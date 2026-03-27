Almazán abre ronda de talleres escolares sobre prevención de incendios, con participación de BRIF
El CEIP Calasancio de Almazán ha acogido esta semana una de las jornadas formativas previstas hasta finales de este curso escolar dentro de la campaña de sensibilización frente a los incendios forestales “Depende de todos, depende de ti” que la Junta de Castilla y León lleva a cabo en los centros educativos de la provincia de Soria y en la que participan varios miembros del equipo de la BRIF de Lubia del Gobierno de España.
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La colaboración entre la Sección de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León en Soria y el equipo de la BRIF perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con sede en Lubia, se repite desde hace años.
Ese trabajo conjunto permite llevar a los centros educativos de la provincia una actividad didáctica que une prevención, conocimiento del territorio y contacto directo con los medios humanos y materiales que actúan ante el fuego.
La jornada celebrada en Almazán ha abierto un calendario que continuará el 8 de abril en el CRA El Jalón, de Medinaceli; el 9 de abril en el CRA Arcóbriga, de Arcos de Jalón; y el 10 de abril en el CRA La Rivera, de Tardelcuende.
Cada sesión está dirigida a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, con grupos de entre 10 y 20 escolares, y se desarrolla en horario de mañana, entre las 10.00 y las 12.30 horas, de forma aproximada.
En estas actividades participan especialistas del Equipo de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y varios bomberos forestales de la Brigada de Labores Preventivas (BLP) de la BRIF Lubia, junto a dos agentes medioambientales y una dotación de dos vehículos autobomba (Charlie 11.7 y 9.7) del dispositivo de la Junta de Castilla y León.
La acción formativa incluye un taller de concienciación ambiental y una explicación práctica sobre los equipos de protección individual, las herramientas de trabajo y los medios que se emplean en la prevención y extinción de incendios forestales. La sesión finaliza con una pequeña demostración de extinción directa del fuego y de despliegue de mangueras.
El objetivo de esta campaña es acercar al alumnado la realidad de los incendios forestales, explicar su impacto sobre el medio natural y mostrar el trabajo que desarrollan los profesionales que intervienen en su prevención y extinción.
La iniciativa busca también que niños y niñas identifiquen conductas de riesgo y asuman que la protección del monte exige responsabilidad compartida.