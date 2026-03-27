Almazán abre ronda de talleres escolares sobre prevención de incendios, con participación de BRIF

Viernes, 27 Marzo 2026 14:14

El CEIP Calasancio de Almazán ha acogido esta semana una de las jornadas formativas previstas hasta finales de este curso escolar dentro de la campaña de sensibilización frente a los incendios forestales “Depende de todos, depende de ti” que la Junta de Castilla y León lleva a cabo en los centros educativos de la provincia de Soria y en la que participan varios miembros del equipo de la BRIF de Lubia del Gobierno de España.

La colaboración entre la Sección de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León en Soria y el equipo de la BRIF perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con sede en Lubia, se repite desde hace años.

Ese trabajo conjunto permite llevar a los centros educativos de la provincia una actividad didáctica que une prevención, conocimiento del territorio y contacto directo con los medios humanos y materiales que actúan ante el fuego.

La jornada celebrada en Almazán ha abierto un calendario que continuará el 8 de abril en el CRA El Jalón, de Medinaceli; el 9 de abril en el CRA Arcóbriga, de Arcos de Jalón; y el 10 de abril en el CRA La Rivera, de Tardelcuende.

Cada sesión está dirigida a alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, con grupos de entre 10 y 20 escolares, y se desarrolla en horario de mañana, entre las 10.00 y las 12.30 horas, de forma aproximada.

En estas actividades participan especialistas del Equipo de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y varios bomberos forestales de la Brigada de Labores Preventivas (BLP) de la BRIF Lubia, junto a dos agentes medioambientales y una dotación de dos vehículos autobomba (Charlie 11.7 y 9.7) del dispositivo de la Junta de Castilla y León.

La acción formativa incluye un taller de concienciación ambiental y una explicación práctica sobre los equipos de protección individual, las herramientas de trabajo y los medios que se emplean en la prevención y extinción de incendios forestales. La sesión finaliza con una pequeña demostración de extinción directa del fuego y de despliegue de mangueras.

El objetivo de esta campaña es acercar al alumnado la realidad de los incendios forestales, explicar su impacto sobre el medio natural y mostrar el trabajo que desarrollan los profesionales que intervienen en su prevención y extinción.

La iniciativa busca también que niños y niñas identifiquen conductas de riesgo y asuman que la protección del monte exige responsabilidad compartida.



