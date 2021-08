"Sillas solidarias": ser pocos no resta derechos

Sábado, 28 Agosto 2021 13:23

Castejón del Campo, pueblo soriano con apenas siete habitantes, ha reunido este sábado las 234 sillas "solidarias" que ha reclamado y han llegado de diferentes pueblos de España para alzar la voz y reivindicar el valor del medio rural, cada día más despoblado.



La comarca aragonesa de Calalayud se ha movilizado de forma especial en esta iniciativa, aportando ochenta y cuatro sillas, que ha trasladado esta mañana hasta Castejón del Campo, para formar parte de la expedición que quiere acudir hasta el Congreso de los Diputados para "sentar" a los políticos para que reflexionen sobre el medio rural y las medidas a aplicar para insuflarle vida.

La promotora de esta iniciativa, Ana Sánchez, ha reconocido su satisfacción por conseguir el objetivo y superarlo con creces, ya que "seguimos recibiendo llamadas de toda España que quieren hacer sillas".

En este sentido ha deseado que les reciban en las escaleras del Congreso de los Diputados, a 234 kilómetros de Castejón del Campo, para reivindicar que los vecinos del medio rural quieren seguir viviendo en el mismo.

"Tenemos que despertar y concienciarnos de que lo nuestro merece la pena. No nos pueden mandar irnos de lo nuestro; no podemos consentir que las grandes empresas exploten nuestro patrimonio y nuestro suelo", ha señalado.

A la entrega de las sillas han asistido un centenar de personas, procedentes de varios pueblos de la comarca de Calatayud (Zaragoza) y de Soria, así como los diputados provinciales Enrique Rubio y Raúl Lozano y varios miembros de la plataforma Soria ¡Ya!.

Uno de los portavoces de la plataforma Soria ¡Ya!, Carlos Vallejo, ha resaltado el emprendimiento de Ana Sánchez para impulsar esta iniciativa, que ha saltado los límites provinciales y que, de otra forma, reivindica mejorar el medio rural.



Vallejo ha denunciado que los dos años de Gobierno de Pedro Sánchez no han servido para avanzar en las reivindicaciones históricas del movimiento ciudadano.

"Está bien que el Gobierno haga el Centro de Procesamiento de Datos, pero no puede ser el único mantra que pueda tener. Va a venir mucho dinero de Europa, que exclusivamente tendría que ir para la despoblación y la vertebración de los territorios, y vemos que se va a utilizar en las grandes poblaciones", ha denunciado.

Josefa Moreno, vecina de Munegra, de la comarca aragonesa de Calalayud, conoció la iniciativa "Sillas Solidarias" gracias a la conexión con el movimiento "comarca kilómetro cero", que lucha por los productos de proximidad y resaltar lo positivo de vivir en el medio rural.

"No nos damos cuenta de la calidad de vida que hay en los pueblos, pero lo que reivindicamos es tener los mismos servicios que en las ciudades, ya que pagamos los mismos impuestos", ha declarado.



Para Moreno, la mejora de la cobertura de Internet puede facilitar el asentamiento en el medio rural de personas que trabajan on line, además de impulsar los productos de proximidad y mejorar los servicios a la tercera edad.

Las sillas que han llegado a Castejón del Campo son en más de un caso auténticas obras de arte y cada una tiene su historia, gracias a la implicación de sus propietarios, que las han decorado y las han donado para poner voz a esta cadena que llegará en los próximos meses al Congreso de los Diputados, en Madrid.