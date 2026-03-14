Un Ayatolá en España sumido en propagar la mentira

Sábado, 14 Marzo 2026 08:25

Amalio de Marichalar repasa en este artículo de opinión los que califica como hechos absolutamente inasumibles en democracia solo acaecidos esta semanam con presidente de. Gobierno convertido en Ayatolá de la mentira.

Un Ayatolá en España sumido en propagar la mentira

Un alto cargo de Ribera, subdirector del área de evaluación ambiental detenido blindó los contratos de Forestalia, y la UCO calcula que cobró 5,2 millones por manipular documentación del ministerio a favor de Forestalia. Costas revisó la pasarela de Santander que ha causado seis muertos pero sólo arregló la barandilla. Von der Leyen desdeña la demagogia del no a la guerra y dice que Sanchez es un problema .Estados Unidos vincula un pago de Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana . “Hodio” la herramienta para señalar públicamente a los usuarios con discursos de odio según Sánchez.

Albares no acompaña al Rey a la toma de posesión del presidente de Portugal y de Chile.

Mientras, Maria Corina Machado pide en Chile al Rey, que España defienda la causa de Venezuela.

Nos felicita Hamas e Israel dice que “Hamas e irán son el mayor club de fans del presidente del Gobierno español y el pueblo español debería preguntarse por qué”, y mientras Zapatero nos ofrece un vídeo con el Foro de Puebla en 2020, donde proclama que China tiene que colocar a EEUU en situación imposible . Para remate la Abogacía del Estado deja tirada a la Guardia Civil y no acusará a los narcos que asesinaron a los Guardias Civiles de Barbate.

Oculta Sanchez los integrantes de los vuelos del Falcon y su mujer se niega a entregar el pasaporte al Juez, y el Tribunal de Cuentas se niega a fiscalizar las subvenciones a Bildu, pero también oculta lo que afecta a Barrabes - el vinculado oscuramente a la mujer del presidente del Gobierno-.

El Gobierno consigue que se utilice su aplicación del DNII digital en las elecciones eliminando los controles que evitarían un pucherazo.

Pero es que además, nos enteramos la pasada semana que el presidente del Tribunal Constitucional visitaba esta semana en la que estamos el TJUE en Luxemburgo.

Este mágico elenco de hechos sin posibilidad de no poder quedarnos absolutamente con los ojos abiertos como platos, es solo una minima parte de las obscenidades anti democráticas más abyectas y repito… sólo en una semana, cuando se está esperando por ejemplo que alguien diga algo sobre las pruebas extraídas de su custodia en contra de la orden del juzgado en el asunto de la tragedia ferroviaria de Adamuz, o vemos a un presidente de Gobierno en Huelva haciendo un homenaje a las víctimas de la tragedia, rodeado de diez personas, sin las familias de los fallecidos, y dos ministras que le acompañan jugueteando con un móvil entre asombros de los demás.

Es de una gravedad supina que un presidente de un Tribunal Constitucional fuerce al TJUE en su propia sede y mandado por su “ jefe”, y que este jefe haga lo propio y se permita apelar al derecho internacional acusando a otros de incumplimiento, quien transgrede a diario la Constitución y la ley en España y ataca a los jueces a diario y también hacer dicho ataque al rule of law en Europa frontalmente. Quien se permite cual Ayatolá abducido por los marcianos pontificar sobre lo que es odio o no … el mismo que trabaja a diario para levantar muros y buscar la discordia y enfrentamiento entre españoles . ¿Quien así actúa está en su sano juicio o es un Ayatolá mesiánico con todos los atributos?

¿Habla de no a la guerra ? ¡No! … miente… eso le da igual. Todos estamos en contra de la guerra por principio. Lo que es verdad es: ¡Si al robo! ¡Si a la mentira! ¡Si al engaño masivo! ¡Si a la corrupción! ¡Si a la indecencia! ¡Si a la perversion más tenebrosa! ¡Si a la dictadura ! ¡Si al ataque frontal al estado de derecho, a la libertad y a la democracia!

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda