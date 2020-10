Suspenso al Gobierno en gestión de la Covid 19

La mayoría de los españoles suspenden al Gobierno en la gestión de la Covid-19, según una investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) en colaboración con la City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) y otras instituciones internacionales.

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”, en coordinación con la estadounidense City University of New York Graduate School of Public Health (CUNY SPH) y otras instituciones internacionales, ha publicado los primeros resultados del cuestionario COVID-SCORE, en el que España, con 748 encuestados, obtuvo una nota media de 44,68 sobre 100, al valorar las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno frente a la pandemia.

Según el análisis de los primeros resultados obtenidos en 19 países, incluyendo España, este cuestionario puede ayudar a los responsables de Salud Pública y a otros tomadores de decisiones a detectar y corregir fallos en aspectos clave de la respuesta de un país, así como a evaluar tendencias a medida que la pandemia evoluciona.

“La respuesta frente a la pandemia de Covid-19 ha variado considerablemente entre países”, ha indicado ISGlobal, y ha matizado que “aunque la mayoría de Gobiernos han impuesto una serie de medidas comunes, incluyendo restricciones de movilidad, cierre de negocios, lugares de culto o escuelas, y confinamientos, lo han hecho de manera y en tiempos diferentes”.

Un elemento clave para determinar el curso de una pandemia es el grado de cumplimiento de dichas medidas por parte de la población, y esto depende a la vez de varios factores, como la confianza en el Ejecutivo y la claridad de la información proporcionada por las autoridades.

“Necesitamos herramientas que nos permitan medir la percepción del público a la respuesta del Gobierno en diferentes ámbitos, como la comunicación, o el acceso a los servicios de salud y la asistencia social”, ha comentado Jeffrey Lazarus, que es investigador del ISGlobal y que coordinó el desarrollo de COVID-SCORE, un cuestionario de 10 preguntas o ítems, en el que las personas entrevistadas deben calificar aspectos clave de la respuesta de la Administración a la pandemia.

Las notas promedio otorgadas por las personas encuestadas variaron considerablemente entre países: desde los 35,76 puntos sobre un máximo de 100 registrados en Ecuador hasta los 80,48 para China, el país cuya respuesta fue valorada más positivamente.

Los países con mayor puntuación fueron predominantemente asiáticos, mientras que los de menor puntuación fueron latinoamericanos y europeos.

En todos los países, las cuestiones relativas a la protección y asistencia a grupos vulnerables y a la ayuda para cubrir necesidades básicas de ingresos, comida y abrigo obtuvieron una puntuación muy por debajo de la media, lo cual subraya la necesidad de atender de manera particular a la población más vulnerable.

La atención a la Salud Mental fue el asunto con la peor nota promedio entre países.