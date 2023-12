Más de 2,8 extranjeros con permiso de residencia

Lunes, 11 Diciembre 2023 09:24

El número de personas extranjeras con autorización de residencia en vigor sujetas al régimen de extranjería es de 2.855.995 personas, a 30 de junio de 2023, lo que representa un crecimiento del 11 por ciento en el último año, 282.579 personas más que en junio de 2022.

Las últimas dos variaciones interanuales son significativamente mayores que las observadas en años anteriores, que no superaron el 7 por ciento, según los últimos datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración.

En el segundo semestre de 2022, el crecimiento fue del 5 por ciento, mientras que en el primer semestre de 2023 fue del 6 por ciento.

En los últimos cinco años, el crecimiento acumulado ha sido del 32 por ciento, significativamente mayor al experimentado por las personas extranjeras con certificado de registro-

Las quince nacionalidades de mayor tamaño representan el 79 por ciento del total de personas extranjeras con autorización de régimen de extranjería a 30 de junio de 2023.

En términos globales, el colectivo africano representa el 38 por ciento, seguido por un 30 por ciento de nacionales de países de América Central y del Sur, un 17 por ciento de países asiáticos y un 14 por ciento de países europeos no pertenecientes a la UE/AELC.

Concretando por nacionalidad, las personas marroquíes representan el 28 por ciento del total de personas extranjeras en régimen de extranjería, seguidas de los nacionales de Ucrania y China con el 9 por ciento y 8% por ciento, respectivamente.

Entre las principales nacionalidades, los hondureños han experimentado la mayor variación interanual, con un incremento superior al 37 por ciento.

Su crecimiento fue mayor en el segundo semestre de 2022, con un 18 por ciento, en comparación al 16% del primer semestre de 2023.

En cuanto a las principales nacionalidades restantes, también se observan aumentos anuales significativos en otros ciudadanos procedentes de América Central y del Sur; los colombianos con autorización de residencia experimentan un incremento interanual del 36 por ciento y los venezolanos del 35 por ciento.

Por otro lado, bolivianos y ecuatorianos han experimentado una reducción interanual del 3 por ciento y 1 por ciento,respectivamente, lo que continúa su tendencia descendiente desde 2014.

Cabe destacar la desaceleración en el número de nacionales de Ucrania con autorización de residencia.

A 30 de junio del 2022, la variación interanual era del 141 por ciento, principalmente debido al desplazamiento causado por la agresión militar rusa a partir del 24 de febrero del 2022, y la aplicación de la directiva de Protección Temporal.

Sin embargo, a 30 de junio del 2023, la variación interanual ha disminuido hasta el 25 por ciento, siendo del 17 por ciento en el último semestre del 2022 y del 7 por ciento en el primer semestre del 2023

Perfil sociodemográfico

El perfil sociodemográfico de las personas extranjeras con autorización de residencia es muy diverso.

La edad media de la población extranjera residente con autorización de residencia es de 37 años, con una ligera prevalencia de hombres (53%) sobre mujeres (47%).

Sin embargo, encontramos diferencias significativas en cuanto a edad y sexo por nacionalidad.

Por ejemplo, los ciudadanos de Bosnia Herzegovina tienen una edad media de 49 años, mientras que los de Estados Unidos y Australia tienen 46 años.

Por otro lado, los afganos representan una nacionalidad con una edad media mucho más baja, de 27 años.

En cuanto a la tasa de masculinidad, varía también considerablemente entre las diferentes nacionalidades; por ejemplo, en Honduras, Mali y Sudán más del 85% son hombres, mientras que, en general, la proporción de hombres y mujeres se mantiene equilibrada para el resto de nacionalidades.

En general, las personas extranjeras, y especialmente aquellas bajo el régimen de extranjería, contribuyen de manera significativa al rejuvenecimiento y crecimiento de la población en España.

Mientras que, en la población española, las personas de 65 y más años representan el 20 por ciento del total, en la población extranjera en régimen de extranjería con autorización de residencia nos encontramos con solo un 5 por ciento en ese grupo de edad

El 61% (1.750.990) de las personas con autorización de residencia de régimen de extranjería en vigor tienen una autorización de larga duración , lo que permite residir y trabajar en España indefinidamente en las mismas condiciones que los españoles; ocho puntos porcentuales menos que en junio de 2022.

Por otro lado, el 36 por ciento (1.041.790) posee una autorización temporal, lo cual supone un aumento del 7 por ciento con respecto al año anterior.

El restante 2 por ciento (63.215) de las personas extranjeras en régimen de extranjería, tienen una autorización de residencia por protección internacional o apatridia.

Larga duración

África es la principal región de nacionalidad de las personas extranjeras en régimen general con autorización de residencia en vigor de larga duración, con una representación del 48 por ciento, seguida de América Central y del Sur con un porcentaje del 22 por ciento.

Marruecos, China y Ecuador son los colectivos con más número de autorizaciones concedidas por este motivo, superando los tres juntos el 54% del total.

En cuanto a las personas extranjeras con autorización de residencia temporal, América Central y del Sur es la región de nacionalidad mayoritaria, con un 44 por ciento del total, seguida de Resto de Europa (Europa no comunitaria) y Asia con un 23 por ciento y 9 por ciento, respectivamente.

Los ciudadanos ucranianos, marroquíes y venezolanos son los que tiene más autorizaciones de este motivo, representando los tres juntos casi el 49% del total.

Las principales regiones de las personas extranjeras con autorización de residencia por protección internacional o apatridia son Asia (39% del total) y África (22% del total); los sirios, los apátridas y los malienses son los colectivos que tienen más autorizaciones concedidas por este motivo, superando el 51% del total.

Las autorizaciones temporales se distribuyen de la siguiente manera, según el motivo de concesión: el 52% (536.889) se han otorgado por circunstancias excepcionales, que incluyen protección temporal, razones humanitarias, arraigo, así como autorizaciones para víctimas de trata, violencia de género, menores no acompañados y jóvenes extutelados.

El 30 por ciento (317.336) se han concedido por motivos de trabajo, que incluyen las autorizaciones expedidas bajo la Ley 14/2013 y la Orden ISM/1485/2021 que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2022. El 10% (108.150) corresponde a reagrupación familiar y el 8% restante (79.415) corresponde a residencia no lucrativa.

Es importante destacar que el 92% de las autorizaciones de residencia en vigor permiten trabajar desde el inicio, incluso si el motivo de concesión no es por trabajo. Sin embargo, las autorizaciones de residencia no lucrativa son una excepción y no permiten trabajar.

La variación interanual de más del 4500 por ciento de las autorizaciones de residencia temporal por motivo de compatibilidad de trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia se debe a una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería .

Esta modificación permite a las personas que renueven su autorización temporal de residencia por cuenta propia o por cuenta ajena a partir del 16 de agosto de 2022 ejercer cualquier actividad laboral tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, entre otras novedades.

Recientemente se han incluido en esta estadística las personas con autorización de residencia por protección internacional y apatridia.

En comparación con la misma fecha del año anterior, se observa un aumento del 27% (13.574) de las personas con este tipo de autorizaciones. Además, en los últimos 7 años se ha registrado un crecimiento del 384% (50.161 personas más) en este grupo.

En el último año, entre las principales nacionalidades, se ha observado un aumento significativo en las autorizaciones de residencia para personas de origen maliense y afganos, con incrementos del 223% y 57% respectivamente.

Cabe mencionar que el colectivo ucraniano10 no ha destacado tanto en este aspecto como lo había hecho en el anterior periodo.

De las personas con autorización de residencia por protección internacional o apatridia, el 60% son hombres y el 40% mujeres; aunque hay colectivos con una distribución por sexo muy diferente a la del total como Mali, donde casi la totalidad son hombres (99%), o Colombia con el 62% de mujeres.

Del total, 10.821 son menores de 16 años (17%); el porcentaje de menores es mayor en nacionales de Afganistán o Siria, en los que alrededor del 30% tienen menos de 16 años