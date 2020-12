Dónde invertir si toca el Gordo de la Lotería

Viernes, 18 Diciembre 2020 16:08

El gasto en lotería es ya algo habitual durante el mes de diciembre y, pese a las circunstancias actuales, cada castellano y leonés gastará una media de 114 euros en lotería, tal y como desprende el ‘Estudio de hábitos de ahorro’ elaborado por Rastreator.

Como cada año, el Sorteo de Navidad se acerca y, en esta ocasión, los ganadores del Gordo de Navidad se embolsarán 328.000 euros una vez abonados los impuestos a Hacienda, un total de 72.000 euros.

Los más mayores, de 55 a 65 años, son los que más cantidad dedican a este fin, 90 euros, seguido de los 45 a 54 años, que destinan 79 euros, los de 35 a 44, con un gasto medio de 73 euros, los de 25 a 35 años, 61 euros y por último, debido a sus ingresos, los más jóvenes de 18 a 25 años que gastan un total de 36 euros de media.

A pesar de que la gran mayoría de los castellano y leoneses (78%) conoce el procedimiento legal que hay que realizar a la hora de compartir un décimo de lotería con amigos o familiares para que todas las partes puedan recibir el premio, tan solo un 16% afirma “no fiarse” y realizar dicho trámite de forma correcta.

Es decir, que 8 de cada 10 castellanos y leoneses no hacen este trámite para compartir el décimo de forma legal y correcta.

“Para evitar malos entendidos lo recomendable es que quien compre el décimo haga una fotocopia y entregue a cada participante una copia firmada con el nombre y el DNI del depositario e indicar que la persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo y la cantidad de euros determinada. Si no puede hacer la entrega físicamente, se puede enviar dicha copia a través de una fotografía vía email o Whatsapp", ha explicado Álvaro Bas, COO y director de desarrollo de negocio de Rastreator.

¿Dónde invertir en tiempos de COVID-19 si gano ‘El Gordo’ de Navidad?

A pesar de que se comparta o no el premio en caso de ser el ganador, las estadísticas señalan que tres cuartas partes de los ganadores de la lotería tienen mucho menos dinero cinco años después de haber ganado un premio.

Por ello, es esencial conocer cuáles son las mejores opciones para invertir el premio, que se repartirá el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real, eso sí, este año a puerta cerrada.

Amortizar deudas

Lo primero a tener en cuenta es si nos merece la pena tapar algún agujero o no. En caso afirmativo, habría que ver si el coste que genera esa deuda es más alto de lo que podríamos ganar siendo realistas con nuestro dinero, tapamos ese agujero. Por ejemplo, si tenemos un préstamo personal con un interés nominal del 15% deberíamos pensar en amortizarlo porque una rentabilidad anual para nuestro premio del 15% es demasiado ambicioso.

Comprar una vivienda

Comprar una casa es una de las primeras opciones que se suele pensar en el utópico caso de que te toque la lotería…Sin embargo, si la compra de esta vivienda es para inversión hay que evaluar una serie de factores diferentes a que si fuera una primera vivienda. Por ejemplo, el lugar en el que se desea comprar la vivienda, ya que de ello dependerá que se pueda alquilar y genere rendimiento casi de inmediato. Además, habrá que tener en cuenta si el precio actual del inmueble se podrá revalorizar en el futuro y el precio por metro cuadrado de cada municipio ya que en función de cada comunidad el previo puede sufrir grandes variaciones.

Otras opciones de inversión

Si el comprador de un décimo se hace con el máximo importe, un total de 328.000 euros con los impuestos ya descontados, tendría la posibilidad de dejar de trabajar y vivir, de forma holgada, unos 12 o 13 años. Sin embargo, si en vez de gastar el premio o eliminar deudas, se busca un aumento a largo plazo, existen algunas opciones para maximizar los beneficios.

“Lo principal es diversificar bien el dinero que hemos recibido. Si ponemos mucho dinero en una sola inversión, existe mucho riesgo de que nuestro capital se vea mermado si esta inversión va mal. Hay que distribuirlo bien, dividiendo el dinero entre diferentes productos (bolsa, bonos, depósitos…) y entre diferentes industrias o zonas geográficas”, ha explicado Álvaro Bas, COO y director de desarrollo de negocio de Rastreator.

Invertir en bolsa

Las inversiones en bolsa son terreno pantanoso para muchos, que piensan que su dinero no está seguro. De hecho, menos de la mitad de los españoles invierte en bolsa, según el estudio realizado por Rastreator. Sin embargo, la bolsa no es un método de inversión al que se tenga temer. No obstante. Además, dada la situación actual, las caídas sucesivas en las bolsas de todo el mundo han hecho que de mucho más claro qué empresas son más seguras para la inversión y muchas de ellas cotizan con descuento.

Parar aumentar las posibilidades de éxito, lo mejor es elegir sectores que no vayan a estar afectados por la recesión que vendrá cuando el coronavirus se haya ido. Por ejemplo, el sector eléctrico y del gas, que mantienen su actividad estable en tiempos de crisis. Otras empresas que probablemente se mantendrán en buen estado son las plataformas de streaming, las compañías de software y las que se dediquen a producir elementos de consumo básico, entre otras. De esta forma evitarás esos sectores en los que todavía hay incertidumbre, como el turístico, en el que en estos momentos las empresas tienen precios atractivos en sus acciones pero que, por la coyuntura actual, no te ofrecen garantías. También existe la posibilidad de apostar por la renta fija o invertir en un plan de pensiones, que irá ganando rentabilidad con el paso de los años y podrá ser utilizado de cara a la jubilación.

Invertir en activos financieros: otra buena opción dentro de la inversión es diversificar el dinero e invertirlo en acciones o fondos indexados que repliquen el índice SP&500. Este tipo de fondos, que son instituciones de inversión colectiva de gestión pasiva, intentan replicar un índice determinado (IBEX 35, S&P 500, Eurostoxx 50, etc.) en vez de batirlo, tal y como intentan los fondos de inversión de gestión activa

Depósitos estructurados: este tipo de depósitos garantizan el 90 o 100% del capital quedando su rentabilidad supeditada a lo que ocurra con otro activo. Por ejemplo, un depósito estructurado ligado al Ibex 35. Si al final del periodo del depósito el Ibex ha subido, se le paga al cliente un cupón de un x%.

Emprender un negocio

Si siempre has soñado con tener tu propia empresa o negocio puede ser una buena opción destinar el premio a esto. No obstante, habría que analizar previamente si la idea de negocio es o no rentable y si puede funcionar a largo plazo para evitar apuestas arriesgada