Denuncian desbroce "salvaje" en espacios protegidos

Martes, 03 Mayo 2022 07:11

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de Cartagena–La Unión, ha denunciado la absoluta negligencia de la Administración regional de Murcia en el cuidado del patrimonio medioambiental de esta comarca.

Decenas de especies de flora autóctona -algunas con un altísimo grado de protección como el ciprés de Cartagena (Tetraclinis articulata), el arto (Maytenus senegalensis), el cornical (Periploca angustifolia), junto con palmitos, lentiscos, espinos negros, baladres, tapeneras de la Sierra Minera y pinos carrascos- han sido víctimas de un desbroce salvaje llevado a cabo por técnicos de carreteras de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia en el espacio protegido de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, arrasando con toda la vegetación los laterales y taludes adyacentes de la carretera RM314 entre Portmán y Atamaría.

Esta asociación ha considerado la necesidad del acondicionamiento de los márgenes de viales por motivos de seguridad vial en localizaciones particulares, como ha sido la carretera hacia El Lastre, pero no que este tipo de acciones se realicen sin control y de forma generalizada en espacios protegidos.

"Consideramos los destrozos perpetrados en la carretera hacia Atamaría no sólo como una acción totalmente innecesaria ya que no afectaban a la seguridad en la conducción, sino como una agresión medioambiental a la que se suma el agravante de no haber retirado unas podas que ahora suponen un mayor riesgo de incendio de esta emblemática zona protegida", ha señalado en un comunicado.

El rico patrimonio botánico no puede ser tratado como vulgar maleza, según ARBA Cartagena – La Unión, que ha exigido al señor consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, la depuración de responsabilidades en su consejería por este atentado ecológico sufrido en uno de los espacios protegidos emblemáticos de la Región de Murcia.