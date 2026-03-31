Convocado IX Premio de Novela Policía Nacional 2026, con 20.000 euros de premio

Martes, 31 Marzo 2026 09:11

La Fundación Policía Española y Editorial Planeta han convocado de manera conjunta la edición 2026 del IX Premio de Novela Policía Nacional, dotado con un único premio de 20.000 euros.

Este galardón se centrará en novelas pertenecientes al género de la novela negra, policiaca o criminal.

El plazo de presentación estará abierto hasta el 15 de junio a las 23.59 horas.

Podrá optar al premio cualquier escritor de cualquier nacionalidad, siempre y cuando sea mayor de edad, de conformidad con la normativa aplicable en España.

Las obras literarias que opten al IX Premio de Novela Policía Nacional deberán ser originales, inéditas y escritas en lengua castellana.

Cada autor podrá presentar una única obra que deberá tener una extensión mínima de 250.000 caracteres.

La obra se entregará terminada, sin ser susceptible de añadir partes o realizar cambios con posterioridad a su entrega y/o al fallo del Premio.

Los originales deberán presentarse en formato digital – archivo Word o PDF- que se harán llegar a través del formulario disponible en la página web www.premionovelapolicianacional.com

El jurado estará integrado por siete miembros vinculados al mundo literario y editorial, conforme al siguiente reparto: un representante de la Fundación Policía Española, que será designado presidente del jurado; un representante de Editorial Planeta, que será designado secretario del jurado; dos policías con conocimientos literarios designados a propuesta de la Fundación Policía Española; dos escritores designados a propuesta de Editorial Planeta; y un escritor de prestigio que será elegido de mutuo acuerdo entre la Fundación Policía Española y Editorial Planeta.

El jurado concederá el Premio Policía Nacional a la obra que por unanimidad o, en su defecto, por la mayoría de los votos del jurado se considere con mayores méritos.

El fallo del jurado será inapelable y se comunicará públicamente en un evento presencial que se celebrará en el mes de noviembre de 2026 en Madrid.

El importe de la dotación del Premio Policía Nacional no podrá ser distribuido entre dos o más obras concursantes.

Todos los datos de la convocatoria han sido publicados en la web https://xn--fundacionpoliciaespaola-cic.es/convocatoria-ix-premio-novela-policia-nacional-2026/