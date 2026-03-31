La pensión media del sistema de la Seguridad Social alcanza los 1.367,4 euros en marzo

Martes, 31 Marzo 2026 09:16

La Seguridad Social ha abonado 10.463.537 pensiones a cerca de 9,5 millones de personas en la nómina de marzo, que asciende a 14.307,7 millones de euros. La pensión media se sitúa en 1.36 euros.

Este mes, se registraron 6,7 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones de pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social, además de más de un millón de pensiones de incapacidad permanente, más de 335.000 de orfandad y 46.700 en favor de familiares.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.367,4 euros este mes, un 4,5 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.

Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,7 millones de personas), se sitúa en 1.568,5 euros mensuales, un 4,4% más que en marzo de 2025.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.728,7 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.057,6 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.997,6 euros, y de 1.733,4 euros en el Régimen del Mar.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió a 1.726,3 euros de media, según los últimos datos disponibles, que son de febrero.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en marzo alcanzó los 973,4 euros al mes.

Nómina y pensiones por clase

De la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social (14.307,7 millones de euros), tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación.

En concreto, estas pensiones suponen el 73,2% de la nómina, 10.474,4 millones de euros. A pensiones de viudedad se han destinado 2.280,4 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.329,8 millones; la de orfandad, a 184,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 38,3 millones.

Crecen las jubilaciones demoradas

En los dos primeros meses de 2026, se registraron 68.497 nuevas altas en pensiones de jubilación, casi un 13% fueron jubilaciones demoradas voluntarias (12,8%), lo que supone casi dos puntos porcentuales más que al cierre de 2025 y 8 puntos por encima de las registradas en 2019. En cifras absolutas, son alrededor de 43.000 altas, cifra que contrasta con las apenas 14.000 de 2019.

Destaca la cifra de jubilados que se han acogido a la jubilación activa, la nueva modalidad mejorada de compatibilidad entre trabajo y pensión que entró en vigor en abril del pasado año, que asciende ya a casi 13.000.

Como consecuencia del retraso voluntario del momento del retiro y la menor anticipación, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos para la demora en el acceso a la jubilación y se reconfiguró el marco legal para la jubilación anticipada.

Además El 62,8% de los nuevos jubilados accedieron con edad ordinaria (42.992).



La media de tiempo de resolución de los expedientes en febrero (último dato disponible) fue de 18,84 días en el caso de la pensión de jubilación. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días en la prestación de jubilación.

En marzo, 1.413.697 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 76,4% de sus titulares son mujeres (1.079.933).

El importe medio mensual de este complemento de la pensión es de 76,95 euros. Del total de pensiones complementadas, el 24,1% corresponde a pensionistas con un hijo (340.781); el 49,7% a beneficiarios con dos hijos (702.424); cerca de un 17,8% lo perciben con tres hijos (251.066) y, por cuatro hijos, el 8,4% (119.424).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 36,9 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2026. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Clases Pasivas

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.765,4 millones de euros en el mes de febrero (último dato disponible).

Esta cifra supone un aumento de 98 millones de euros respecto a la del año anterior, un 5,9% más.

El número de pensiones en vigor fue de 738.008, que son 14.276 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2% de variación anual).

Este tipo de pensión lo reciben 718.105 pensionistas.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.



