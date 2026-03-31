El movimiento asociativo del autismo reclama "menos juicios y más apoyos"

Martes, 31 Marzo 2026 16:06

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El movimiento asociativo del autismo en España reclama más reconocimiento, menos juicios y más apoyo.

Más reconocimiento, menos juicios y más apoyo y empatía son las principales reivindicaciones que ha realizado la presidenta de la Federación de Autismo de Castilla y León, Carmen Calvo, con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2026, que cada año se conmemora el 2 de abril,

Las personas autistas pueden comportarse de manera diferente en situaciones cotidianas, pero no necesitan tu juicio, necesitan tu comprensión, según la campaña lanzada por el movimiento asociativo.

Financiada por Fundación ONCE, esta campaña propone que, en lugar de sentenciar que alguien es borde, pesado o maleducado, nos paremos a pensar que, detrás de un comportamiento que no nos encaja o que no se ajusta a nuestras expectativas, puede haber una persona autista que necesita nuestro apoyo y nuestra comprensión para hacer frente a una situación que le genera malestar o que, simplemente, no sabe gestionar.

La campaña impulsada por Autismo España, “Menos juicios. Más apoyos”, invita a la ciudadanía a mirar con empatía y a evitar juicios precipitados ante comportamientos que pueden resultar diferentes o inesperados

La Federación Autismo Castilla y León lleva 27 años representando y defendiendo los derechos e intereses de las personas con TEA y sus familias, impulsando acciones específicas y especializadas que respondan a sus necesidades en las diferentes áreas y etapas de su ciclo vital.

La citada federación está presente en todas las provincias de Castilla y León con un total de 10 entidades asociadas que tienen 24 delegaciones y 47 centros que prestan atención y asistencia a 2.015 personas con TEA y apoyo a más de 5.500 personas pertenecientes a la red familiar.

El incremento del colectivo del TEA en Castilla y León es una realidad que se refleja en un crecimiento exponencial, de más del 180 por ciento en los últimos años 10 años y del 13 por ciento anual.

Entre las principales demandas se encuentran:

Dotar de financiación específica al Plan de Acción TEA de Castilla y León (2019).

Ampliar y mejorar infraestructuras especializadas, especialmente en provincias sin centros de día ni viviendas para personas autistas adultas.

Impulsar el empleo para personas con TEA, ya que es la discapacidad con mayor tasa de paro (solo 1 de cada 10 personas autistas trabaja).

Consolidar e incrementar los recursos existentes: plazas concertadas, convenios, ayudas y apoyos especializados.