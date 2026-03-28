Así será el tiempo en Semana Santa, según predicción especial de AEMET

Sábado, 28 Marzo 2026 18:52

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha realizado este sábado una predicción especial para los días de Semana Santa.

Así el domingo 29 de marzo, según AEMET, será un dia marcado por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares que hará, que las precipitaciones que se esperan en el tercio norte peninsular, sean en forma de nieve en amplias zonas, pudiendo dejar acumulados significativos en cotas que podrán bajar hasta los 400/700 metros.

En Baleares también se darán precipitaciones con posibilidad de que sean fuertes.

Las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada, con heladas en zonas de montaña y de la meseta Norte.

Soplará viento intenso de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular dejando una sensación térmica muy baja en el nordeste.

En Canarias se mantendrá un tiempo estable con intervalos fuertes de alisio.

De lunes 30 de marzo a jueves 2 de abril

Se espera que predomine estabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones restringidas al tercio norte, en forma de nieve en montañas.

No obstante, un sistema de bajas presiones con una elevada incertidumbre en su posicionamiento podría dejar precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares.

Las temperaturas aumentarán, con heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta Norte, tendiendo a menos.

Soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular.

En Canarias se espera un tiempo estable, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima.

Viernes 3 de abril y sábado 4 de abril

Con bastante incertidumbre, AEMET prevé la entrada de un frente atlántico débil que dejará abundante nubosidad y precipitaciones en la vertiente norte peninsular, con nieve en el Pirineo; tiempo estable con poca nubosidad y sin precipitaciones en el resto de la Península y Baleares.

Viento flojo a moderado del norte y oeste.

A partir de mitad del sábado se espera un ascenso de las temperaturas y que el tiempo sea estable en toda la Península y, quedando cielos poco nubosos también en el extremo norte.

En Canarias no se esperan cambios.