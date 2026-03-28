Esta madrugada llega el cambio al horario de verano

Sábado, 28 Marzo 2026 18:40

Con el último fin de semana de marzo llega el cambio de hora. La madrugada del sábado al domingo, el reloj se adelantará una hora, dando paso al horario de verano.

A las 02:00 horas serán las 03:00 horas, por lo que la noche tendrá una hora menos.

Este cambio se aplicará en toda la península y Baleares, mientras que en Canarias el salto será de la 01:00 a las 02:00.

Este movimiento implica que el domingo tendrá 23 horas.

A cambio, se ganará luz por la tarde, algo que se percibe especialmente a medida que avanza la primavera.

El horario de verano se mantendrá hasta finales de octubre, cuando se volverá al horario de invierno.

El uso generalizado del cambio de hora comenzó durante la Primera Guerra Mundial, cuando varios países europeos lo adoptaron para ahorrar combustible.

La idea, sin embargo, es aún más antigua. Ya en 1784, Benjamin Franklin planteó aprovechar mejor la luz solar para reducir el consumo energético.

En España el sistema no se implantó de forma continua hasta 1974, en plena crisis del petróleo. El objetivo era reducir el gasto energético en un contexto de escasez.