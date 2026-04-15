La regularización de inmigrantes se podrá solicitar en 371 oficinas de Correos

Miércoles, 15 Abril 2026 14:22

Correos colaborará en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 316/20226, de 14 de abril, aprobado ayer por el Gobierno, que modifica el Reglamento de Extranjería y que está dirigido a todas las personas en sit uación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encuentren en España desde antes del 1 de enero de 2026 y hayan permanecido durante cinco meses de forma ininterrumpida.

Desde el próximo lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, 371 oficinas de Correos repartidas en capitales de provincia y municipios con más de 50.000 habitantes de todo el territorio nacional, permitirán presentar la solicitud de regularización de inmigrantes de manera presencial.

Para ello, será imprescindible obtener previamente cita previa de forma telemática (desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060) desde mañana, jueves 16 de abril. Una vez obtenida la cita, los interesados podrán hacer entrega de su solicitud y de la documentación exigida en las oficinas de Correos habilitadas.

Además del acceso a la cita previa, toda la información general sobre el proceso de regularización extraordinaria, incluyendo la documentación a presentar y los requisitos de los solicitantes, se podrá consultar también en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Migraciones y a través del número teléfono de Información Administración General del Estado 060.

Las oficinas Correos habilitadas para este proceso se han seleccionado en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones teniendo en cuenta las estimaciones de solicitudes y necesidades en materia de extranjería de cada provincia.

En el proceso participarán en torno a 1.000 profesionales de Correos, tras haber recibido un programa de formación y capacitación, orientado a que las personas que participen cuenten con los conocimientos y habilitaciones necesarias para realizar las gestiones, incluida la representación del migrante para realizar la solicitud.

El proceso de regularización de inmigrantes se enmarca dentro de la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignada a Correos en la modificación de la Ley Postal 43/2010 aprobada por el Congreso en julio de 2025, que reconoce a Correos como instrumento idóneo del Estado para prestar servicios públicos esenciales a toda la ciudadanía. Con la prestación de estos servicios, la empresa postal contribuye a la cohesión territorial, económica y social a la sostenibilidad y al bienestar público, reforzando su misión pública.