Constituido movimiento social estatal de Colectivos en Lucha por la Sanidad Pública

Martes, 14 Abril 2026 17:09

El movimiento social estatal Colectivos en Lucha por la Sanidad Pública (C.L.S.P.), integrado por diversas plataformas de diferentes comunidades autónomas de todo el Estado español, se ha constitutido en Madrid con el firme objetivo de frenar el deterioro de la atención sanitaria pública.

"Esto solo se consigue con más financiación y pasa porque el dinero público deje de engordar los bolsillos de los fondos buitre que parasitan nuestra sanidad", ha señalado en un comunicado.

Por eso ha subrayado que los fondos públicos pertenecen a la sanidad pública y ha pedido terminar ya con las colaboraciones público-privadas.

Ante el aumento "insostenible" de las listas de espera en todos los departamentos de salud, hecho que provoca un colapso inasumible, la falta de personal sanitario y el aumento y potenciación de la sanidad privada en perjuicio de la sanidad pública, ha exigido una atención sanitaria universal, equitativa y de calidad, así como el aumento de los diferentes presupuestos, para un modelo sanitario digno de gestión pública y directa.

"No podemos admitir que la salud sea un negocio porque es un derecho constitucional y es de justicia social. La privatización de la sanidad en beneficio de algunas empresas, perjudica directamente la vida de la sociedad en su conjunto, y la detección temprana de enfermedades", ha señalado.

En este sentido, se ha constituido este movimiento social estatal en defensa de la sanidad pública, y qué a través de diferentes asambleas, trabajará acciones conjuntas en defensa del sistema público sanitario, el incremento de la inversión y la protección de los profesionales sanitarios.

Como acto de presentación de este colectivo se realizarán dos jornadas en Madrid, que tendrán el objetivo de repasar lo que ha supuesto la Ley General de Sanidad en España, desde el 40 aniversario de su promulgación, en qué situación está hoy la sanidad pública y qué lugar ocupa actualmente en la Ley, la Participación Comunitaria en los diferentes territorios del Estado español.

Estas jornadas se celebrarán los días 24 de abril y 22 de mayo, y contarán con la presencia de ponentes de relevancia que trabajaron en el desarrollo de la Ley y la implantación de la Atención Primaria y qué ha llevado al deterioro actual de la sanidad pública y la deriva a la privatización, así como activistas que desde diferentes ámbitos defienden la Sanidad Pública y Universal.