Aumenta el esfuerzo para comprar o alquilar una vivienda en 2023

Martes, 23 Enero 2024 16:02

El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda creció hasta el 22 por ciento en el caso de la compra y hasta el 33 por ciento en el caso del alquiler durante el último año, según un estudio publicado por idealista basado en los datos del cuarto trimestre de 2023.

La falta de oferta y el consiguiente incremento de los precios es la causa de que el esfuerzo para alquilar haya alcanzado el máximo recomendado por los expertos con un incremento de tres puntos en el último año.

El encarecimiento de la financiación parece ser el responsable de que las familias que compran una vivienda hayan pasado de tener que destinar el 18% de sus ingresos en diciembre de 2022 al 22% actual.

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “las razones del incremento del esfuerzo en compra y en alquiler son diferentes. La subida de los costes de financiación es el principal motivo en el caso de las viviendas en venta, mientras que la subida de precios provocada por la constante reducción de oferta explica el incremento del esfuerzo en alquiler. Las perspectivas en el caso del alquiler son negativas, no solo en lo referente al precio sino que de mantenerse (o endurecerse como en el caso de Cataluña) las políticas de vivienda no se conseguirá revertir el proceso de pérdida de oferta, lo que aumentará las dificultades de las familias para acceder a una vivienda en alquiler, con especial incidencia en los perfiles más vulnerables. En el caso de la compra de vivienda, es posible que la anunciada reducción de tipos del BCE en el tercer trimestre de este año consiga abaratar ligeramente el coste de financiación, lo que supondría una reducción del esfuerzo si no se incrementa con fuerza la demanda y tensiona al alza los precios”.

Son diez las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30 por ciento recomendado por los expertos.

Barcelona es la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (44%), seguida por Palma (43%), Valencia (39%), Málaga (38%), Madrid (37%), Alicante (35%), así como en San Sebastián (33%), Las Palmas de Gran Canaria (32%), Bilbao (30%) y Segovia (30%).

Por debajo de estas cifras encontramos a Sevilla (29%), Santa Cruz de Tenerife (29%), Girona (28%), Vitoria (28%), Cádiz (27%) y Granada (27%).

En Soria, el esfuerzo ha crecido hasta el 20 por ciento.

Por el contrario, el menor esfuerzo se pide en Ciudad Real (16%), Teruel (17%), Palencia (18%), Zamora, Jaén y Cáceres (19% en los 3 casos).

Palma es la ciudad en la que el esfuerzo para alquilar más ha crecido, ya que se ha incrementado en 10 puntos. Le sigue Valencia (8 puntos), Segovia (7 puntos), Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Madrid (6 puntos en las 3 ciudades).

Con un incremento de 5 puntos de esfuerzo están Girona, Málaga y Alicante, mientras que en San Sebastián ha crecido en 4 puntos.

Ninguna capital ha reducido el nivel de exigencia para el alquiler y solo en 5 casos se ha mantenido igual que el pasado año: Melilla, Ávila, Valladolid, León y Albacete.

La provincia de Málaga es la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda a los locales, ya que alcanza el 53% de los ingresos familiares. Le siguen Baleares (48%), Barcelona (41%), Las Palmas (37%), Santa Cruz de Tenerife, Alicante y Guipúzcoa (35% en los 3 casos).

En Madrid y Valencia la tasa se sitúa en el 34%, mientras que en Sevilla está en el 31%: Teruel (16%), Palencia y Ciudad Real (18% en ambas provincias) son las 3 en las que se exige un menor esfuerzo.

Esfuerzo para comprar

En la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de los mercados de San Sebastián, Palma, Granada y A Coruña. Además, ya son 5 las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado por los expertos: Palma (46%), San Sebastián (39%), Barcelona (33%), Málaga (33%) y Madrid (31%). Les siguen las ciudades de Granada (28%), Alicante (28%), Las Palmas de Gran Canaria (26%), Pamplona (26%), Santa Cruz de Tenerife, Valencia, A Coruña y Cádiz (25% en las 4 localidades).

La menor tasa de esfuerzo se da en Jaén (11%), Lleida (12%), Teruel (12%), Palencia (13%) y Ciudad Real (13%).

En compra, todos los mercados exigen un mayor esfuerzo que hace un año, siendo las ciudades de Palma (12 puntos más), Santa Cruz de Tenerife (9 puntos), Málaga (9 puntos) y Madrid (9 puntos) donde más ha crecido.

El menor incremento se ha producido en Soria, Palencia, Toledo y Jaén (2% en todas ellas).

Entre las provincias Baleares es la que exige un mayor esfuerzo, con el 45% de los ingresos familiares. Le siguen Málaga (43%), Santa Cruz de Tenerife (35%), Alicante (28%), Las Palmas (25%), Madrid (25%) y Cádiz (23%).

En la provincia de Barcelona se sitúa en el 21%. Con una tasa del 11% se encuentran las provincias de Lleida, Toledo y Ciudad Real, las menos exigentes para comprar una vivienda.

Metodología

La tasa de esfuerzo mide el peso de la vivienda sobre el poder adquisitivo del hogar. En particular, en el caso del alquiler, desde idealista/data medimos la tasa de esfuerzo como la cuota anual de ingresos netos medios del hogar que se destina al pago del alquiler de una vivienda tipo de dos dormitorios.

Los valores de alquiler vienen directamente de la fuente de datos idealista, que dispone de precios para cada ciudad. Por el contrario los datos de la renta neta familiar provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De la misma manera, en el caso de la compraventa, la tasa de esfuerzo se calcula como la cuota anual de ingresos netos del hogar que se destina al pago de una hipoteca “típica”, en el sentido que viene estipulada con características medias en términos de duración y tipo de interés.

Debido a los recientes incrementos de los tipos de interés, se ha actualizado el cálculo teniendo en cuenta los datos publicados por el BCE.