Manu Salvador, 2.000 puntos como celeste

Lunes, 25 Enero 2021 13:10

El receptor del Río Duero Soria, Manu Salvador, ha marcado un nuevo hito en la historia del club soriano, al sumar este domingo frente a Almería 2.000 puntos en duelo oficial.

Comenzaba este domingo el duelo entre Río Duero Soria y Unicaja Costa de Almería en el polideportivo de Los Pajaritos a las 12.00 horas, el receptor almeriense y capitán, Francisco Javier Iribarne, ponía el balón en movimiento con un potente saque en suspensión que iba directamente a los antebrazos del capitán soriano, Manuel Salvador.

El jugador celeste amortiguaba como podía la potencia de un esférico que llegaba a Gerard Osorio.

El opuesto, ante la imposibilidad de llegar por parte de Xavi Folguera, ejercía con competencias delegadas y colocaba de dedos a zona cuatro para el primer ataque local del partido a cargo de Salvador que, en el golpeo, se topaba con el poderoso bloqueo ahorrador.

San Martín, líbero local, tocaba con la cabeza para mantener el balón en juego y Villalba colocaba de antebrazos un balón muy separado de la red al propio Salvador, que, esta vez, sin apenas batida y en una situación de máxima dificultad, soltaba el brazo buscando una diagonal larga en el campo visitante.

Los almerienses intentaron devolver la pelota defendida por Mario Ferrera, pero el balón se quedó por debajo de la red. Así se producía el punto 2.000 de Manuel Salvador con la camiseta de Río Duero Soria.

Y ese punto, fue un gran ejemplo de la aportación de Salvador en la historia del club soriano.

Primero, y a tenor de la estadística, el de Coslada es aportación, nada menos que 14 puntos en la victoria dominical ante Unicaja Almería, pero el madrileño también es garra y agresividad en la cancha, como demostró al rematar impulsado por la confianza en el citado remate sin apenas batida y prácticamente desde zaguero que celebró con rabia, consciente de que los números de la jornada eran especiales, como sin duda lo sería la primera victoria de la historia del club ante un rival clásico como Unicaja Costa de Almería.

Salvador es mucho más para su equipo fuera de la cancha, ya que es un jugador con un carisma especial, que queda patente en el cariño que se le profesa en su escuadra y también, por parte de todos los jugadores que han pasado en algún momento por las filas sorianas.

Esta temporada, además, ha asumido con liderazgo su papel de capitán en todas las facetas, en el parqué y fuera de él, tomando responsabilidad directa en la adaptación de las nuevas incorporaciones y más si cabe, durante la ausencia por enfermedad de su entrenador, Manuel Sevillano.

Por tanto, no era de extrañar que Elías Terés, segundo entrenador, tuviera palabras de gratitud hacia el capitán en su comparecencia previa al duelo contra el conjunto ahorrador.

Salvador ha alcanzado 2.000 puntos, 1.916 en Superliga masculina y 84 en Copa del Rey (sumando tan solo el primer punto sumado el domingo ante Almería).

Hasta el momento ha disputado 168 encuentros de Superliga y cinco de Copa del Rey con Río Duero Soria.

No obstante, sus números de pasado numantino elevan notablemente esta cifra.

En cualquier caso, su media de puntos con los celestes supera los 11 tantos por partido, cifras que serán muy difíciles de superar en el club durante las ocho temporadas de existencia del mismo.

Al finalizar la contienda del fin de semana, Salvador se mostraba muy satisfecho por el partido realizado por su equipo. “Por fin hemos podido ganarles como Río Duero Soria, haciendo un buen voleibol y manteniendo el nivel de los partidos anteriores, aunque en Boiro no conseguimos la victoria. Estamos en línea ascendente”, valoraba.

Claro que para llegar a 2.000 puntos hay que atravesar momentos dulces, pero también momentos duros, y Salvador no podía evitar emocionarse.

“Está siendo un año duro para mí. No he hecho una buena primera vuelta. He sufrido mucho. En Navidad le he estado dando muchas vueltas y he decidido cambiar la actitud. El equipo me necesitaba y creo que no estaba dando lo que tenía que dar. También se ha juntado que no tenemos a Manolo con nosotros en este momento y creía que era el momento de dar un paso al frente como capitán, no solo de jugar bien, sino de ayudar en el día a día, tirar de los compañeros. El equipo ha reaccionado muy bien, también nos ha sumado la llegada de Fernando con una actitud maravillosa y toda esta suma está haciendo que estemos dando el mejor nivel de la temporada, también a nivel particular, cuando en diciembre pensaba que no iba a jugar más”, ha afirmado con ojos vidriosos.

Sobre los 2.000 puntos, el capitán ha explicado que su papel ha sido principalmente ofensivo.

“Quizá no puedo presumir de muchos títulos, pero sí puedo enorgullecerme de llevar 17 años en la máxima categoría nacional, con equipos muy buenos, compañeros de un gran nivel que me han permitido vivir cosas maravillosas. Aquí seguimos y eso es que algo habré hecho medio bien”, ha comentado.