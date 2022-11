TRIBUNA / Almazán, más en el mapa

Sábado, 12 Noviembre 2022 07:35

Saturio Hernández de Marco anima en esta tribuna a la S.D. Almazán a ganar al Atlético de Madrid y situar más en el mapa a la villa.

TRIBUNA / Almazán, más en el mapa (S.D. Almazan, 1; Atlético, 09

Hoy a las 22 horas, TVE, retransmite el Partido Almazán, Atlético de Madrid, eliminatoria de la Copa del Rey, eso, cualquiera que sea el resultado, pondrá a Almazán todavía más en el Mapa del conocimiento de todos los españoles.

El entrenador del Almazán, El Mirón 11-11-22, señalaba que hay que hacer muchos Kilómetros para tener alguna opción, y a eso hay que añadir como en todo, pero el equipo va a tener la oportunidad de ser más relevante, y eso es importante, mejor si gana.

Y siendo más relevante, haciéndolo con todo el esfuerzo del mundo y un poco más, la Ciudad de Almazán cobrará, seguirá cobrando mayor relevancia en el ámbito nacional.

El otro día escribía, (El Mirón 10.11.2022), una TRIBUNA sobre Almazán 1, Atlético 0, en relación al partido del Almazán-Atlético del 12.11.2022, (corrijo el error pues puse diciembre), a las 22 horas en el Campo municipal de los Pajaritos, y hoy el mismo día del partido se puede hablar de que el partido pone, todavía más, a Almazán en el Mapa de España.

Presuponemos que el partido va a ser visto por millones de españoles, y cientos de sorianos, a los cuales les gustará ver que el Almazán gana.

Pero para llevar el partido a ese fin y llegar a conseguirlo, hay que tener intuición, entrenador, y una cuestión, los últimos partidos del Atlético demuestran que un ataque o contraataque del Almazán en los primeros momentos, sea desde el minuto 1 al veinte, normalmente generará un penaltito o similar, que permita, que permitirá al Almazán adelantarse.

Y si eso es así, presuponemos que va a ser de esa forma, lo que no puede ser, no debería de ser, es que el entrenador del Almazán ordene el atrincheramiento en la defensa, lo que sí hará el entrenador mejor pagado del mundo -y que a pesar de la situación económica del Atlético no se rebaja el sueldo ni por asomo-, si llega a meter el atlético el primer gol, y presuponemos que eso no se producirá.

En esa dicotomía, un entrenador del Almazán que tiene que luchar todos los días, las 24 horas, y otro con decenas de ayudantes, se resuelve la cuestión por la intuición.

Que sea mayor y más clara e intensa la intuición del entrenador del Almazán .

Por cierto, un reparto de yemas de Almazán o exquisiteces similares bien anunciadas pondrá todavía más a Almazán en el mapa, y en la riqueza de la ciudad de Almazán.

Decía en anterior Tribuna que, si no lo veo en Internet, no sé de ningún jugador del Almazán, pero hecha la búsqueda se puede decir que el interés del partido, que se puede centrar en muchas cosas, es lo relevante del mismo para Almazán y para Soria, pues es la primera o una de las primeras que se utiliza el campo municipal de los Pajaritos para una competición oficial en la que no juega, en este caso, el Numancia, que tiene otras preocupaciones con su partido de la Copa.

Jugadores en el Almazán como Edipo Rodríguez, Diego Ciria, Alberto González, Larry Kelechi, Fabio W, Fonseca, con los porteros J, Marquez, Alberto González, Rafael Checa, Víctor Moreno, Diego Mateo, Antonio de Pablo, Íñigo Miranda, Alberto Plaza, Carlos Elvira Rodrigo, Javier García, Jesús Sánchez, Marcos Aparicio, Daniel Martínez, Marco Abadiani, Angel Losilla, Víctor Mínguez, Daniel Iraola son los que el día 12 de noviembre sobre las diez de la noche se enfrentarán al Atlético, que vendrán a Soria, en su magnífico autobús, no se mezclaran con nadie y, después de jugar, se irán.

Y una previsión ineludible, y mejor que no se dé el supuesto es la prórroga, en que se puede hacer un cambio más, e independientemente y en que hay que prever fuerza para resistir y proveer para ello, con la mejor intuición, la del momento.

Y, por cierto, ante un partido mal jugado, en que el Atlético esté dominando, o así parezca, una jugada mal resuelta puede determinar el gol, pero eso que puede ocurrir, se contrarresta con salidas rápidas hacia el área de la portería del Atlético, de defensa débil, y eso puede dar resultados muy positivos al Almazán.

Eso con el campo lleno, de mucha gente de Almazán, bastante de Soria, y poca de Madrid y de seguidores del Atlético, dará lugar a un ambiente de gran presión, nunca será suficiente, pero puede ser activa situación para un resultado absolutamente positivo para el Almazán.

Y, todo lo que sea, hasta la victoria final del Almazán y con suerte, intuición y ánimo y correr muchos kilómetros porque todo va a salir bien para el Almazán y su Ciudad.

Fdo: Saturio Hernández de Marco