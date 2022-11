TRIBUNA / Almazán, 1 - Atlético de Madrid, 0

Jueves, 10 Noviembre 2022 07:46

Saturio Hernández de Marco, que fue secretario de la SAD Numancia dudesde 1999 a 2018, muestra su convencimiento en este artículo de opinión de la victoria del Almazán frente al Atlético de Madrid en la Copa de SM. El Rey.

TRIBUNA / Almazán, 1 - Atlético de Madrid, 0

El partido del Almazán-Atlético del 12.12.2022 a las 22 horas en el Campo municipal de los Pajaritos permite a los medios señalar su importancia.

El Atlético ha perdido en Mallorca en un pésimo partido; los entendidos atléticos dirán pues lo pagará el Almazán.

Yo creo que eso no va a ser así, por qué, pues lo presupongo. Y Koke en declaraciones después pide “eso de la confianza”.

Pero la confianza en un buen partido a ganar es todo positiva para el Almazán, pues no pierde nada en lo que vaya a hacer.

El digital “Desde Soria” el 2 de noviembre decía “Todo listo para la venta de entradas del Almazán-Atlético” y eso permite hacer esta presuposición, que gana el Almazán por Uno a Cero, aunque sea de “los penaltitos” que, hoy, existen y se dan, actualmente, como churros en el fútbol.

Un comentarista de programa de deportes de 4-11-22 señalaba respecto del Atlético que sería un delito que lo eliminara el Almazán, porque todos los “listos” de Madrid consideran que este trámite de la eliminatoria de la Copa es una pesadez, porque es un trámite innecesario, -pues eso no da a esos medios, publicidad de la que viven también que les molestan partidos como este-, casi todos los equipos de primera tendrían que jugar la final, aunque hubiera 18 finales.

Siempre se puede escribir de todo un poco, y he sido Ssecretario del Numancia desde el 1999, hasta el 2018, y, bueno, algo se queda de los partidos vistos.

Hoy 10 de noviembre juega el Atlético en Mallorca y la WEB de Marca, que dice minuto a minuto el partido, en el minuto 57, con duro remate de Morata, y despeje del portero del Mallorca, no hay nadie atento al rechace.

Y con muy mal partido de hoy, en los programas deportivos ya especulan sobre que el Almazán elimine al Atlético.

Si no lo veo en Internet, no sé de ningún jugador del Almazán, pero hecha la búsqueda se puede decir que el interés del partido, que se puede centrar en muchas cosas, es lo relevante del mismo para Almazán y para Soria, pues es la primera o una de las primeras que se utiliza el campo municipal de los Pajaritos para una competición oficial en la que no juega, en este caso, el Numancia, que tiene otras preocupaciones con su partido de la Copa.

El Heraldo de Soria, el 2.11.22, por noticia de Félix Tello, habla de las “colas para ver el Almazán ..”, el interés es incuestionable, y ha de ponerse de relieve.

Jugadores en el Almazán como Edipo Rodríguez, Diego Ciria, Alberto González, Larry Kelechi, Fabio W, Fonseca, con los porteros J, Marquez, Alberto González, Rafael Checa, Víctor Moreno, Diego Mateo, Antonio de Pablo, Íñigo Miranda, Alberto Plaza, Carlos Elvira Rodrigo, Javier García, Jesús Sánchez, Marcos Aparicio, Daniel Martínez, Marco Abadiani, Angel Losilla, Víctor Mínguez, Daniel Iraola son los que el día 12 de noviembre sobre las diez de la noche se enfrentarán al Atlético, que vendrán a Soria, en su magnífico autobús, no se mezclaran con nadie y, después de jugar, se irán.

A ellos, a los del Atlético, les importa un bledo el resultado, porque todos entienden que ganarán, pero … .

Y ese pero es en el que me mezclo a los efectos de que resulte una victoria del Almazán, siempre se puede decir que por cualquier medio, porque, por cierto, el árbitro, pitará bien.

Y el campo lleno, y animado, y que no haga mucho frío, sí podrá determinar una tarde-noche de especial relevancia para todo Soria, Almazán de líder, que, por cierto, ya lo es, pues es el único Municipio que no pierde población, y eso es un logro y un efecto positivo que, seguro, se realienta con la previsible victoria del Almazán.

Además esa victoria que decimos, y presuponemos, tiene el aliciente, y no pequeño, de ser la punta de lanza para el Atlético y, así, justificar el cese de Simeone, pues da la impresión que no saben quitárselo de en medio.

Pues la cuestión, y sí me meto en el partido los delanteros junto al hecho de que metan gol válido, o lo dé de esa forma el árbitro, tienen la ventaja, los del Almazán de que en la medida que se generen y vayan balones al área.

Siempre existirá una mano inocente de la defensa del atlético que toque el balón -no se sabe muy bien si extendida o no, o que suponga una extensión del cuerpo que dificulte al del equipo contrario, u otro supuesto similar o aledaño-, y el árbitro pite el penalti a favor del Almazán, eso ha sido habitual contra el Atlético en los partidos que ha jugado.

Ah, pero, por favor, que meta el penalti el Almazán.

Y luego en defensa que se sea contundente, porque, se puede ser contundente, y el partido parece que lo merece, y el portero del Almazán lo hará bien y no digo lo de “baluarte”, pues el término está gastado.

Y siempre hay que pensar, el entrenador debe articular la estrategia bien con gol del Almazán a los pocos minutos, con gol del Atlético, o con empate hasta el final del primer tiempo.

Y aquí juegan los contraataques y su rapidez, el control del centro del campo y una férrea defensa y la previsión de eso es esencial, y sus efectos a favor del Almazán, pues eso determina el efecto final, que, sólo, debería ser la victoria del Almazán.

Y una previsión ineludible, y mejor que no se dé el supuesto es la prórroga, en que se puede hacer un cambio más, e independientemente y en que hay que prever fuerza para resistir y proveer para ello, con la mejor intuición, la del momento.

Y, por cierto, ante un partido mal jugado, en que el Atlético esté dominando, o así parezca, una jugada mal resuelta puede determinar el gol, pero eso que puede ocurrir, se contrarresta con salidas rápidas hacia el área de la portería del Atlético, y eso puede dar resultados muy positivos al Almazán.

Y, todo lo que sea, hasta la victoria final del Almazán y con suerte, intuición y ánimo porque todo va a salir bien para el Almazán.

Fdo: Saturio Hernández de Marco