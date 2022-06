Representación soriana en el Alps de las Castillas

Martes, 28 Junio 2022 16:39

El Alps de las Castillas, prueba del circuito Alps Tour puntuable para el ranking mundial que tendrá lugar del 4 al 9 de julio en el Club de Golf Soria, contará con la participación de tres jugadores sorianos.

Se trata de Daniel Berná, golfista que ya compite habitualmente en este circuito, y de Raúl Pascual y David García Navalpotro, que accederán al torneo a través de una wild card. Todos ellos son jugadores del Club de Golf Soria.

De los tres, es Daniel Berná quien llega con las expectativas más altas, no en vano es un habitual del calendario del Alps Tour y el año pasado ya fue tercero en la prueba disputada en Austria, mientras que terminó segundo en el Alps de las Castillas celebrado en Lerma en 2016.

Ahora, con la motivación extra de jugar en casa, y teniendo en cuenta su buen momento de juego, aspira a conseguir el que sería su primer triunfo en el circuito.

“Llego con muchas ganas, porque jugar en casa, delante de tu gente, en el campo donde has nacido, me apetece mucho. Además, vengo jugando bastante bien, porque en las últimas cuatro semanas he conseguido tres top ten”, ha reconocido Berná, que la semana pasada fue séptimo en el Alps de Andalucía, la anterior fue tercero en el Aravell Golf Open by Crèdit Andorrà y además hizo “récord de campo y récord personal, ya que nunca había hecho 10 bajo par en un torneo”, y en el Campeonato de España Match Play terminó quinto al caer en cuartos de final. Por todo ello, se presenta en Soria “con muchas ganas y espero poder jugar los tres días, ya que ese es el objetivo, y sobre todo poder estar arriba para el sábado pelear por la victoria”.

Por su parte, Raúl Pascual afronta la cita con muchos alicientes, ya que, además de suponer su debut en un campeonato de un circuito profesional, representará a su club y lo hará en casa. Es por ello que Pascual admite que llega “con muchas ganas de ver cómo es un campeonato de un tour profesional, ya que es mi primera participación en un evento de este tipo, y con el orgullo de poder representar a mi club”.

En su caso, el objetivo es “intentar hacerlo lo mejor posible” y poder “comparar mi nivel con el de jugadores profesionales, y ver hasta dónde puedo llegar”, precisa.

El tercer jugador soriano en liza será David García Navalpotro, también debutante en un campeonato de este nivel. Es por ello que tiene muy claros cuáles son sus objetivos: “El Alps de las Castillas es el primer torneo de profesionales que juego, y solo tengo dos expectativas: disfrutar y aprovechar al máximo de esta experiencia que me ha brindado el Club de Golf Soria, y si mi juego me acompaña, podré disfrutar aún más”, admite. Cuenta, además, con el acicate de que el torneo se disputa “en el campo donde entreno y en la ciudad en la que resido”, de forma que “pasar el corte sería una clara victoria personal”.

Esta será la décima edición del Alps de las Castillas, torneo internacional que cuenta con JGolf 18 como promotor y organizador, además del apoyo conjunto del Ayuntamiento de Soria, del Club de Golf Soria y de las Federaciones de Golf de Castilla y León y Castilla La Mancha, y de la colaboración de la Federación Española.

La cita será una de las tres que se celebrarán en suelo español dentro del circuito Alps Tour 2022.

Se disputará a 54 hoyos Stroke Play, en vueltas consecutivas de 18 hoyos por día. Después de los 36 primeros hoyos, continuarán el torneo los 40 primeros clasificados y los empatados con el último clasificado.

En cuanto al programa previsto, los días 4 y 5 de julio se destinarán a los entrenamientos y el día 6 se celebrará el Pro AM, mientras que del 7 al 9 tendrá lugar la competición, con el último día destinado a los jugadores que pasen el corte. El torneo repartirá 45.000 puntos para el Ranking Alps.