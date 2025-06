Raúl Pascual, satisfecho con su debut en el Alps Tour 2025

Lunes, 09 Junio 2025 12:45

El Alps de Andalucía, celebrado desde el miércoles hasta el viernes en el Club de Golf Playa Serena de Roquetas de Mar, ha supuesto la confirmación de la regularidad de Daniel Berná en el Alps Tour y el debut de Raúl Pascual en este circuito en 2025.

Los dos jugadores del Club de Golf Soria acudían a la cita andaluza con objetivos y connotaciones muy distintas.

Comenzando por Pascual, para él significaba su estreno en el Alps Tour 2025 y, aunque al final no logró pasar el corte, estaba satisfecho con su primera experiencia en este prestigioso circuito, en el que firmó sendos recorridos de 75 (+5) y 78 (+8) golpes para acabar 13 sobre el par.

“Estoy contento porque el primer día aguanté 5 sobre par con vientos de hasta 50 por hora”, un resultado que le mantenía con opciones de superar el corte en la segunda vuelta, pero “me he metido demasiada presión y he tenido varios errores, con lo que no he jugado cómodo”, se lamentaba.

En cualquier caso, Pascual valoraba que todo “sirve para aprender”.

Por su parte, Daniel Berná llegaba al Club de Golf Playa Serena con un pleno de tres cortes superados en el Alps Tour 2025 (Memorial Giorgio Bordoni de Italia, Goesser Open de Austria y Lacanau Alps Open de Francia), y dio continuidad a esta racha haciendo gala de su regularidad, con dos recorridos iniciales de 71 (+1) y 67 (-3) golpes, para pasar el corte con -2.

En la vuelta final, Berná volvió a terminar bajo par con 69 golpes (-1), con lo que acumuló 207 impactos, 3 bajo par, para terminar en el puesto 29, un resultado que le permite seguir sumando puntos y aproximarse a su objetivo de estar cuanto antes entre los 50 primeros del Alps Tour.

Hay que recordar, en este sentido, que Berná acudía al Alps de Andalucía en el puesto 58 del ranking a pesar de haber participado en solo tres de los ocho torneos que se habían disputado hasta ese momento.

La siguiente cita que afrontarán los dos jugadores del Club de Golf Soria llegará, salvo cambio de programación, el próximo lunes, 9 de junio, dentro del Circuito de Profesionales de Madrid, concretamente en la prueba que se disputará en el Golf Los Retamares.

Pueden consultar los resultados del Alps de Andalucía en: https://alpstourgolf.com/tournament/ESP1/2025

Campeonato de dobles

La pareja formada por Ramsés López y Miguel López, con un podio en el apartado masculino, firmó la mejor actuación del club anfitrión en el Campeonato de Dobles Masculino y Femenino de Castilla y León 2025, disputado con éxito en el recorrido del Club de Golf Soria con la participación de 25 parejas, 17 en caballeros y 8 en damas.

El torneo, disputado bajo la modalidad Four Ball, reflejó gran intensidad de juego en las dos categorías, dominadas por completo por la familia Ortiz de Pinedo.

Así ocurrió en la categoría masculina, donde los citados José María y Daniel Ortiz de Pinedo encabezaron la clasificación con una sobresaliente tarjeta de 70 golpes, los únicos participantes que rebajaron el par del campo con un -2.

Las parejas integradas por Antonio de Pablo-Juan Carlos Ramos y Ramsés López-Miguel López completaron el podio del torneo al acabar igualados con 73 golpes en la segunda y tercera plaza respectivamente.

Por parte local, también compitieron Ángel Calonge-Igor López, sextos con 79 golpes; Juan Carlos García-Domingo Berná, consiguieron la séptima posición; Agustín López-Juan Jesús Cacho, en el puesto 13 con 87 golpes; Raúl Sanz-Jesús Sanz, en el 15 con 89; Jesús Javier García-Luis Lázaro, en el 17 con 114.

En la categoría femenina, el triunfo fue para Raquel Ortiz de Pinedo y Elia Ortiz de Pinedo con una ronda de 75 golpes, tres menos que el dúo integrado por Macarena Millán y María Yolanda Valbuena. Patricia Escorial y Sonia Carrisque completaron el podio con 86 golpes.