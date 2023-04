Pacheta se despide del Real Valladolid

Martes, 04 Abril 2023 16:47

José Martín Rojo "Pacheta" se ha despedido este martes de la afición pucelana, tras ser cesado "inesperadamente" en la jornada previa por la directiva.

Para el entrenador de Salas de los Infantes, su cese ha sido una “decisión dolorosa” que entiende “perfectamente”.

Pacheta ha reconocido que le “entristece” no culminar el proyecto, al que llegó con su “espíritu positivo” y en el que logró “esa pequeña obsesión de llenar el campo y salir aplaudidos en la derrota”, tal y como expresó en la carta con el que inició su comparecencia.

Además, ha destacado el “excelente trato profesional y humano que ha permitido un trabajo diario muy normalizado y fluido”.

“Agradecer al aficionado por su presencia continua y masiva al estadio o alentándonos por las calles vallisoletanas. Su ilusión era la nuestra. Desear al Real Valladolid que llegue a los puntos necesarios para alcanzar el objetivo”, ha señalado.

El de Salas de los Infantes ha insistido en que el club le protegió “hasta el último día”.

“Así se hacen las cosas, se defiende al entrenador hasta el último momento. Entiendo este deporte y eso no está reñido con el dolor que pueda sentir. Vamos a ir con nuestro espíritu positivo a otro sitio”, ha resaltado..

Respecto al balance en el banquillo blanquivioleta y en la ciudad de Valladolid, ha señalado que tiene gente que le ha “sacado mucho” y con los que ha pasado “muchas horas”.

“La vida gastronómica y social ha sido estupenda. Me voy convencido porque la trayectoria siempre me dice que equipo que entreno equipo que se queda mejor, le dejo en buena situación. Esa es la carta de presentación de todo mi cuerpo técnico. Estoy sumamente satisfecho del trabajo que hemos hecho y de este grupo de jugadores. Es verdad que las sensaciones no eran buenas, pero para nada siento que el jugador me haya traicionado. Cada entrenador tiene su manera de dirigir y la mía, hasta ahora, me ha dado buenos resultados. Seguiré en esa línea”, ha señalado.